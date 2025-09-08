Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό ελέω Fed - Πάνω από τα 3.600 δολάρια

Ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο 1,2%. Τα futures χρυσού πρόσθεσαν 0,7%.

Νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, με ώθηση από μια απροσδόκητα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία ενίσχυσε τα στοιχήματα όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve).

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,2% στα 3.632,51 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 3.646,29 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures χρυσού πρόσθεσαν 0,7% στα 3.680,30 δολάρια. Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 0,91% στα 41,93 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,25% στα 1.390 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 2.36% στα 1.155,50 δολάρια.

Οι τιμές του χρυσού έχουν σημειώσει άλμα 38% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από την άνοδο της τάξεως του 27% που κατέγραψε το 2024.

H έκθεση οδήγησε τους traders να ενισχύσουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων και πλέον προεξοφλούν σχεδόν τρεις μειώσεις για το υπόλοιπο του έτους. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού τείνει να αυξάνει την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος έχει επίσης λάβει υποστήριξη από την ισχυρή ζήτηση για καταφύγια εν μέσω ανησυχιών για το μέλλον της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι ανανεωμένες ελπίδες για μείωση των επιτοκίων θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις αυτή την εβδομάδα από τα αναθεωρημένα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που καταφθάνουν την Τρίτη και τις εκθέσεις πληθωρισμού παραγωγών και καταναλωτών στις ΗΠΑ την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι traders θα παρακολουθήσουν επίσης πώς η αγορά απορροφά τις δημοπρασίες 3ετών, 10ετών και 30ετών ομολόγων του Δημοσίου.

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, με τους αυξανόμενους κινδύνους στη γεωπολιτική, την οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο να οδηγούν τη ζήτηση για καταφύγια. Η κλιμάκωση των επιθέσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed έχει αυξήσει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της. Έχει ορκιστεί να αποκτήσει «πλειοψηφία, πολύ σύντομα» στην κεντρική τράπεζα και να μειώσει τα επιτόκια.

Οι επενδυτές περιμένουν μια ιστορική απόφαση σχετικά με το εάν ο Τραμπ έχει νόμιμους λόγους να απομακρύνει την κυβερνήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει στον πρόεδρο να την αντικαταστήσει με έναν αξιωματούχο που κλίνει προς την πολιτική του. Η Goldman Sachs δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο χρυσός θα μπορούσε να εκτοξευθεί σχεδόν στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά εάν η ανεξαρτησία της Fed πληγεί και οι επενδυτές μετατοπίσουν μόνο ένα μικρό μέρος των συμμετοχών τους από ομόλογα του Δημοσίου σε χρυσά νομίσματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε επίσης την Παρασκευή στην εξαίρεση των χρυσών ράβδων, μαζί με ορισμένα μέταλλα, από τους δασμούς που βασίζονται στη χώρα. Το μέτρο επισημοποιεί ένα σχέδιο για την εξαίρεση των ράβδων χρυσού από τους δασμούς, μετά από απόφαση του Υπουργείου Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ πριν από εβδομάδες που προκάλεσε σύγχυση υποδεικνύοντας ότι οι χρυσοί ράβδοι θα υπόκεινται σε φόρους εισαγωγής.

Εν τω μεταξύ, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο έδειξαν ότι η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αύξησε τα αποθέματά της σε χρυσό τον Αύγουστο για 10ο μήνα, σε μια συνεχή προσπάθεια διαφοροποίησης των αποθεμάτων της μακριά από τα δολάρια ΗΠΑ.