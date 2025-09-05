ΗΠΑ: Κάτω από τις προσδοκίες οι νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο - Στο 4,3% η ανεργία

Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά μόλις 22.000 για τον μήνα, γεγονός που διατηρεί πιθανώς την Fed σε τροχιά για μια ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μειώθηκε κατακόρυφα τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τα πρόσφατα σημάδια αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας και διατηρώντας πιθανώς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε τροχιά για μια ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά μόλις 22.000 για τον μήνα, γεγονός που αποτελεί τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα αύξησης κάτω από τις 100.000.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν 75.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η έκθεση έδειξε μια σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση των 79.000 θέσεων τον Ιούλιο, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 6.000. Οι αναθεωρήσεις στα στοιχεία έδειξαν επίσης πως ο Ιούνιος έχασε 13.000 θέσεις, αφού η προηγούμενη εκτίμηση μειώθηκε κατά 27.000.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3% από 4,2% σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας την Παρασκευή.

Η έκθεση είναι η πρώτη από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε τον οικονομολόγο Ιτζέι Άντονι, πιστό οπαδό του Αμερικανού προέδρου, επικεφαλής της κυριότερης υπηρεσίας στατιστικών για την οικονομία των ΗΠΑ (BLS), αφού καθαίρεσε την πρώην επίτροπό Έρικα ΜακΕντάρφερ, μετά την δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Ιουλίου, η οποία έδειξε όχι μόνο ένα αδύναμο επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας αλλά και δραματικές μειώσεις τους προηγούμενους μήνες. Ο Τραμπ είχε κατ' επανάληψη επικρίνει πως τα στοιχεία της BLS ήταν «κατασκευασμένα» με πολιτικά κίνητρα.

Ενώ ο ρυθμός των προσλήψεων ήταν αργός, οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,3% για τον μήνα, ανταποκρινόμενοι στην εκτίμηση, αν και το ετήσιο κέρδος 3,7% ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από την πρόβλεψη για 3,8%.

Οι προσλήψεις περιορίστηκαν από τη μείωση του προσωπικού στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία ανέφερε πτώση 15.000 θέσεων εργασίας.

Η υγειονομική περίθαλψη ηγήθηκε και πάλι ανά τομέα, προσθέτοντας 31.000 θέσεις εργασίας, ενώ η κοινωνική πρόνοια συνέβαλε με 16.000. Το χονδρεμπόριο και η μεταποίηση κατέγραψαν μειώσεις 12.000 θέσεων εργασίας τον μήνα.