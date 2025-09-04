Goldman Sachs: Ο χρυσός θα μπορούσε να εκτιναχθεί κοντά στα 5.000 δολάρια

Η πρόβλεψη βρίσκει στήριξη στο σενάριο απώλειας ανεξαρτησίας της Fed.

Ο χρυσός ενδέχεται να αγγίξει σχεδόν τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, εάν πληγεί η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και οι επενδυτές στρέψουν έστω και με ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων τους από τα αμερικανικά ομόλογα προς το πολύτιμο μέταλλο, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs.

«Ένα σενάριο απώλειας της ανεξαρτησίας της Fed θα οδηγούσε πιθανότατα σε υψηλότερο πληθωρισμό, πτώση μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων, αλλά και σε υποχώρηση του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος», αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου. «Αντίθετα, ο χρυσός παραμένει μέσο αποθήκευσης αξίας που δεν στηρίζεται στην εμπιστοσύνη προς θεσμούς».

Η τράπεζα παρουσιάζει τρία σενάρια για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου: βασική πρόβλεψη για άνοδο στα 4.000 δολάρια μέχρι τα μέσα του 2026, πιθανότητα για 4.500 δολάρια σε ακραίο ενδεχόμενο, και σχεδόν 5.000 δολάρια αν μόλις το 1% της αγοράς αμερικανικών ομολόγων που βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια στραφεί στον χρυσό.

Ο χρυσός είναι φέτος από τα εμπορεύματα με τις καλύτερες αποδόσεις, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30% και νέο ιστορικό υψηλό μέσα στην εβδομάδα. Η πορεία αυτή τροφοδοτείται από τις μαζικές αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις προσδοκίες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων. Επιπλέον ώθηση δόθηκε πρόσφατα, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη Fed, επιδιώκοντας ακόμα και την απομάκρυνση της διοικήτριας Λίζα Κουκ.

«Εκτιμούμε ότι αν το 1% της ιδιωτικής αγοράς αμερικανικών ομολόγων στραφεί στον χρυσό, η τιμή του θα αγγίξει σχεδόν τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα άλλα παραμένουν αμετάβλητα», σημειώνει η Goldman. «Ο χρυσός παραμένει η πιο ισχυρή μας σύσταση για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση στην αγορά εμπορευμάτων».

Η ανάλυση της τράπεζας δεν εμβάθυνε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Fed ή στις κριτικές του προέδρου Τραμπ για τις αποφάσεις της.

Ωστόσο, οι αμφισβητήσεις απέναντι στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε πως μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε «σοβαρό κίνδυνο» για την παγκόσμια οικονομία.

Χθες ο χρυσός πέτυχε τρίτο διαδοχικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 3.600 δολάρια.