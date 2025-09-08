Κέρδη για το πετρέλαιο μετά την απόφαση του OPEC για αύξηση της παραγωγής

Στην αγορά σποτ το μεσημέρι της Δευτέρας το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται 0,55% στα 62,20 δολάρια ενώ το Brent κερδίζει 0,70% στα 65,97 δολάρια.

Τελευταία ενημέρωση 17:21

Μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας «σβήνει» το πετρέλαιο τη Δευτέρα μετά την απόφαση του ΟPEC να αυξήσει την παραγωγή «μαύρου χρυσού» κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως από τον Οκτώβριο, επιδιώκοντας να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς.

Οι τιμές βρίσκουν έξτρα στήριξη από τα δημοσιεύματα που θέλουν την ΕΕ να διερευνά νέες κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες και ενεργειακές εταιρείες στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου μέτρων της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μια κίνηση που ελπίζει να συντονίσει με τις ΗΠΑ.

Η δημιουργία αποθεμάτων περίπου 200.000 βαρελιών την ημέρα από την Κίνα τους τελευταίους μήνες έχει βοηθήσει στην τόνωση της ζήτησης, επεσήμανε ο Φρεντερίκ Λασέρ, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης στον όμιλο Gunvor, στο Συνέδριο Πετρελαίου Ασίας-Ειρηνικού στη Σιγκαπούρη τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο ενδέχεται να μην είναι σε θέση να απορροφήσει όλο το επικείμενο πλεόνασμα της αγοράς, πρόσθεσε.

Στις αρχές του περασμένου μήνα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προέβλεψε ότι το πλεόνασμα «μαύρου χρυσού» θα έφτανε σε επίπεδα ρεκόρ τον επόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα η Goldman Sachs να εκτιμά πως το Brent θα διολισθήσει στο χαμηλό των 50 δολαρίων. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς μετρά απώλειες άνω του 10% φέτος, με τους δασμούς Τραμπ να επηρεάζουν επίσης τις προοπτικές της ζήτησης ενέργειας.

«Η αγορά ανέμενε μια μεγαλύτερη χαλάρωση», επεσήμανε ο επίτιμος πρόεδρος της FGE NexantECA, Φερεϊντούν Φεσαράκι, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, συμπληρώνοντας ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να πέσει κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους και τις αρχές του 2026. «Μέχρι να δούμε πραγματικά να συσσωρεύονται τα αποθέματα, τότε δεν θα υπάρξει καμία επίδραση» εξήγησε.