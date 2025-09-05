«Βουτιά» άνω του 2% για το πετρέλαιο - Απώλειες στην εβδομάδα

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent έχασε σχεδόν 4% και το WTI υποχώρησε περισσότερο από 3%.

Τρίτη διαδοχική ημέρα πτώσης σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες για πρώτη φορά σε τρεις εβδομάδες, καθώς η αδύναμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ προκάλεσε ανησυχία στις αγορές σχετικά με τη ζήτηση, ενώ η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μετά τη συνεδρίαση του OPEC+ και των συμμάχων παραγωγών το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο είδε την οικονομία των ΗΠΑ να προσθέτει μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον μήνα, σύμφωνα με την Παρασκευή του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, πολύ χαμηλότερα από τις 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η ανεργία αυξήθηκε επίσης στο 4,3% από 4,2%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 1,49 δολάρια, ή 2,22%, στα 65,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 1,61 δολάρια, ή 2,54%, στα 61,87 δολάρια. Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent έχασε σχεδόν 4% και το WTI υποχώρησε περισσότερο από 3%.

Την Τετάρτη, το Reuters ανέφερε ότι οκτώ παραγωγοί του OPEC+ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής σε συνάντηση την Κυριακή. Τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 2,4 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, αντί να μειωθούν όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Οι προσδοκίες αυξάνονται ότι ο OPEC+ και οι σύμμαχοί του, όπως η Ρωσία, θα αποφασίσουν στη συνεδρίαση της Κυριακής να προωθήσουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά για να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς.

Οι κίνδυνοι προσφοράς εξακολουθούν να στηρίζουν την αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.