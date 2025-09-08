Διαβουλεύσεις ΕΕ - ΗΠΑ για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Στο στόχαστρο τράπεζες και πετρέλαιο

Διαβουλεύσεις με αντικείμενο την προοπτική αύξησης της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας θα έχει σήμερα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέες κυρώσεις σε περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων για να πιέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας εξετάζει η ΕΕ.

Η ΕΕ ελπίζει να συντονίσει ορισμένα από τα τελευταία της μέτρα με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών που επικαλείται το Bloomberg ενώ μια αντιπροσωπεία αξιωματούχων θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντήσει ομολόγους της στις ΗΠΑ και να συζητήσει τις δυνατότητες κοινής δράσης.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στην Ευρώπη να ακολουθήσουν», επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή.

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συζητούν νέες κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς κατά της Μόσχας, ελπίζοντας ότι μια ρωσική οικονομική «κατάρρευση» θα φέρει τον Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η ΕΕ εργάζεται πάνω στο πακέτο με τις ΗΠΑ και «τους ομοϊδεάτες εταίρους μας». Οι «27» κατάφεραν να «σταθεροποιήσουν τη σχέση» με την Ουάσινγκτον μετά από μήνες αμφιβολιών, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Ελσίνκι.

«Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία για να προσέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αυτό κάνουμε τώρα, με τις ΗΠΑ. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για να ευθυγραμμίσουμε τις κυρώσεις μας ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές, να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία» τόνισε ο Αντόνιο Κόστα.

Εκτός από περαιτέρω δασμούς σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο κυρώσεων στον σκιώδη στόλο πετρελαιοφόρων της Μόσχας και στις ενεργειακές εταιρείες Rosneft και Lukoil.