Κέρδη για το πετρέλαιο εν μέσω γεωπολιτικών ανησυχιών

Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουν στην παραγωγή οι ε επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Οκτωβρίου για το αμερικανικό WΤΙ στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με άνοδο 1,61 δολαρίων ή 2,6% στα 65,66 δολάρια/βαρέλι. Παρόμοια εικόνα και για το ευρωπαϊκό brent, με τα συμβόλαια Νοεμβρίου να διαμορφώνονται στα 69,18 δολάρια/βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη 1,5%.

Στη Ρωσία, οι ουκρανικές επιθέσεις με drones στις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας έχουν προκαλέσει την αναστολή λειτουργίας του 17% των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αργού, οι οποίες είναι ικανές να διυλίσουν περίπου 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε δίκτυο ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων υπό την ηγεσία ενός επιχειρηματία για λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν ως ιρακινό.

Στο μεταξύ, το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται και στην επερχόμενη συνεδρίαση του OPEC και των συμμάχων του (OPEC+) στις 7 Σεπτεμβρίου στην Ελβετία, αναμένοντας ενδείξεις γύρω από τα σχέδιά τους για το ύψος της παραγωγής.