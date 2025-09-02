Χρυσός: Άνοδος 1,5% και νέο υψηλό πάνω από τα 3.500 δολάρια εν μέσω αβεβαιότητας

Μέχρι στιγμής το 2025, ο χρυσός έχει ενισχυθεί σχεδόν 34%.

Κέρδη άνω του 1% κατέγραψε την Τρίτη ο χρυσός καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 3.500 δολάρια καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στο πολύτιμο μέταλλο λόγω των προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed αλλά και της επίμονης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,5% στα 3.526,70 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει έως και τα 3.526,22 δολάρια ενδοσυνεδριακά. Μέχρι στιγμής το 2025, ο χρυσός έχει ενισχυθεί σχεδόν 34%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο 2,1% στα 3.590,9 δολάρια.

«Η αγορά χρυσού εισέρχεται σε μια ισχυρή περίοδο κατανάλωσης και σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, συνεχίζουμε να αναμένουμε νέα ιστορικά υψηλά», δήλωσε η Suki Cooper, αναλύτρια πολύτιμων μετάλλων στη Standard Chartered Bank.

Οι αγορές δίνουν 92% πιθανότητα σε μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed της 17ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι το ράλι του χρυσού φέτος έχει υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενες αγορές κεντρικών τραπεζών, τη σταθερή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια εν μέσω γεωπολιτικών και εμπορικών τριβών, αλλά και από την ευρεία αδυναμία του δολαρίου.

Η αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης ενισχύσει την ελκυστικότητα του μετάλλου. Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις του με τη Fed, συμπεριλαμβανομένων επικρίσεων προς τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ και την προσπάθεια απομάκρυνσης της αξιωματούχου Λίζα Κουκ, έχουν εγείρει ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

«Οι κατηγορίες κατά της Κουκ αποτελούν σαφή προειδοποίηση προς τα άλλα μέλη της FOMC να υποκύψουν στις κυβερνητικές πιέσεις για ουσιαστικές μειώσεις επιτοκίων. Αυτό καθιστά τις επενδύσεις σε χρυσό πιο ελκυστικές σε ένα τέτοιο περιβάλλον», ανέφερε σε σημείωμά της η Commerzbank.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα την Παρασκευή, για ενδείξεις σχετικά με το μέγεθος της μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ένα αδύναμο αποτέλεσμα αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για πιθανή μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, δήλωσε ο Zain Vawda, αναλυτής στη MarketPulse της OANDA.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε 0,3% στα 40,79 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Η πλατίνα υποχώρησε 0,5% στα 1.392,85 δολάρια, ενώ το παλλάδιο παρέμεινε αμετάβλητο στα 1.137,09 δολάρια.