Ρωσία - Κίνα: Μεγάλο deal της Gazprom για νέο αγωγό φυσικού αερίου

Η ρωσική Gazprom και η China National Petroleum Corp (CNPC) υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των ετήσιων προμηθειών φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του αγωγού «Power of Siberia 2» καθώς και μέσω της Άπω Ανατολής, ανέφερε την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Συγκεκριμένα, η ρωσική εταιρεία πρόκειται να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του αγωγού για 30 χρόνια, σύμφωνα με το RIA που επικαλείται δήλωση του CEO της Gazprom Αλεξέι Μίλερ από το Πεκίνο όπου βρίσκεται. Η τιμή του καυσίμου θα είναι χαμηλότερη από αυτήν που χρεώνει σήμερα η Gazprom στους πελάτες στην Ευρώπη, δήλωσε ο Μίλερ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναφέρει το Bloomberg.

Καταλήγοντας σε συμφωνία για τον νέο αγωγό, η Gazprom στοχεύει να επεκτείνει τον ρόλο της ως βασικού προμηθευτή φυσικού αερίου στο ασιατικό έθνος και να αντικαταστήσει εν μέρει τις χαμηλότερες ευρωπαϊκές παραδόσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

O κολοσσός της ενέργειας συμφώνησε να αυξήσει τις ροές προς την Κίνα μέσω της υπάρχουσας διαδρομής Power of Siberia κατά 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Η τρέχουσα ετήσια χωρητικότητά του είναι 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι ροές μέσω της μελλοντικής σύνδεσης της Άπω Ανατολής με την Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2027, θα είναι επίσης πάνω από τα αρχικά προγραμματισμένα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τις αναφορές.