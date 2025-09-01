Χαλκός: Μία ανάσα από τα 10.000 δολάρια λόγω ασθενούς δολαρίου και Κίνας

Πολύ κοντά στην τιμή ορόσημο των 10.000 δολαρίων ο τόνος κινήθηκε ο χαλκός στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, μετά τα κέρδη που σημείωσε τον περασμένο μήνα λόγω ασθενέστερου δολαρίου και σχετικά ανθεκτικής ζήτησης,

Το βασικό μέταλλο για την κατασκευή καλωδίων, που ενισχύθηκε κατά 3% τον Αύγουστο, σημείωσε άνοδο έως 0,3% τη Δευτέρα, φτάνοντας στα 9.928 δολάρια τον τόνο. Ένα πιο αδύναμο δολάριο τείνει να ευνοεί τα εμπορεύματα που αποτιμώνται σε δολάρια, καθιστώντας τα φθηνότερα για αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Ο χαλκός είχε τελευταία φορά ξεπεράσει τα 10.000 δολάρια τον Ιούλιο, ωστόσο παραμένει ανθεκτικός παρά τις προβλέψεις για χαμηλότερες τιμές, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να επιβάλει δασμούς στις πιο διαδεδομένες μορφές του μετάλλου. Τα συμβόλαια χαλκού στις ΗΠΑ συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με premium έναντι των τιμών του Λονδίνου που αποτελούν το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ενώ ροές μετάλλου εξακολουθούν να κατευθύνονται προς την Αμερική.

Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg υποχώρησε, καθώς αυξάνονται τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ενώ οι αγορές παρακολουθούν την απόφαση του Τραμπ να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ της Fed. Το δολάριο εξασθένησε περαιτέρω τη Δευτέρα, μετά την απόφαση δικαστηρίου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους παγκόσμιους δασμούς που είχε επιβάλλει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η ζήτηση χαλκού έχει ενισχυθεί φέτος από τη σχετικά ισχυρή δραστηριότητα στην Κίνα. Η φαινομενική κατανάλωση στη μεγαλύτερη αγορά χαλκού του κόσμου αυξήθηκε κατά περίπου 10% το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τη Zijin Mining Group. Ωστόσο, υπάρχουν προειδοποιήσεις για πιο συγκρατημένες προοπτικές στο δεύτερο μισό του έτους.

«Τα γενικά οικονομικά στοιχεία στην Κίνα φαίνεται να εξασθενούν και η ανάπτυξη της φαινομενικής κατανάλωσης χαλκού και αλουμινίου έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, σε συμφωνία με τις προβλέψεις μας», σημείωσαν αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμα της 29ης Αυγούστου.

Ο χαλκός στο LME ενισχυόταν 0,2% στα 9.923 δολάρια ανά τόνο. Ο ψευδάργυρος και το νικέλιο κατέγραψαν άνοδο, ενώ το αλουμίνιο υποχώρησε οριακά.