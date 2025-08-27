Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μεικτά πρόσημα κινήσεις κινούνται οι δείκτες στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Τετάρτη, μετά από ένα διήμερο ρευστοποιήσεων.

Με μεικτά πρόσημα κινήσεις κινούνται οι δείκτες στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Τετάρτη, μετά από ένα διήμερο ρευστοποιήσεων καθώς οι εξελίξεις από το μέτωπο της πολιτικής σκηνής της Γαλλίας, της κόντρας Τραμπ-Fed και των δασμών έκαναν ένα νέο βήμα προς την αβεβαιότητα. Ο Γάλλος πρωθυπουργός παραμένει ξεκρέμαστος, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε για τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η Λίζα Κουκ θα προχωρήσει σε νομική προσφυγή κατά της απομάκρυνσής της από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης σήμερα έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός Πρόεδρος αύξησε στο 50% τους δασμούς για την Ινδία, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο τη χώρα επειδή συνεχίζει να προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της Ινδίας προς τις ΗΠΑ - ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της - έφτασαν περίπου τα 434 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, και σχεδόν το 20% (86,51 δισ. δολ.) κατευθύνθηκε προς την αμερικανική αγορά, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, όπως αναφέρει το CNBC.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,36% στις 555,40 μονάδες. Παρά το γεγονός πως έχει υποχωρήσει δύο σερί συνεδριάσεις, ο Αύγουστος ήταν ένας σχετικά ισχυρός μήνας, με τον δείκτη να σημειώνει άνοδο σχεδόν 1,5%, ο καλύτερος μήνας του από το παγκόσμιο ράλι των μετοχών που σημειώθηκε τον Μάιο. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,04% στις 5.383 μονάδες.

Στην Γαλλία, ο CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,31% στις 7.732 μονάδες, αντιστρέφοντας το χθεσινό αρνητικό κλίμα που έριξε τον δείκτη. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,10% στις 24.156 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο της Βρετανίας, ο FTSE 100 ανεβαίνει 0,39% στις 9.295 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί 0,05% στις 42.613 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται στο -0,12% στις 15.103 μονάδες.

Σήμερα οι επενδυτές θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Nvidia μετά το κλείσιμο της Wall Street, η οποία αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και του αντίκτυπου που έχουν σε αυτόν οι δασμοί των ΗΠΑ.

Σήμερα επίσης αναμένεται η έκθεση για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Γερμανία αλλά και τα στοιχεία την αγορά εργασίας στην Γαλλία.