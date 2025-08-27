Στο 50% οι δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα.

Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα· ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της Ινδίας προς τις ΗΠΑ - ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της - έφτασαν περίπου τα 434 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, και σχεδόν το 20% (86,51 δισ. δολ.) κατευθύνθηκε προς την αμερικανική αγορά, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, όπως αναφέρει το CNBC.

«Η ελκυστικότητα της Ινδίας ως αναδυόμενου κόμβου μεταποίησης θα υπονομευθεί σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Σιλάχ Σαχ, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics. Εκτιμά ότι οι δαπάνες των ΗΠΑ αποτελούν περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ινδίας και ο επιπλέον δασμός 25% είναι «αρκετά μεγάλος ώστε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο».

Η πιθανή μείωση των εξαγωγών λόγω των δασμών θα σήμαινε ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά περίπου 6% φέτος και του χρόνου, αντί για την πρόβλεψη ανάπτυξης 7% πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, δήλωσε ο Σαχ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πλήγμα 0,6 ποσοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ της χώρας.

Η τελευταία εξέλιξη έρχεται μετά από πέντε γύρους αποτυχημένων συνομιλιών, κατά τους οποίους Ινδοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιοριστούν στο 15%, το ποσοστό που εφαρμόζεται σε αγαθά από ορισμένους άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιωματούχοι και των δύο πλευρών απέδωσαν την εσφαλμένη πολιτική κρίση και τα χαμένα μηνύματα για την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ της μεγαλύτερης και της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Το αμφίδρομο εμπόριο αγαθών τους ανήλθε σε 129 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ στα 45,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ.

Κλάδοι που επηρεάζονται

Βιομηχανικά προϊόντα

Τα βιομηχανικά και μηχανολογικά προϊόντα, όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ενεργειακός εξοπλισμός και βιομηχανικά μηχανήματα, αποτελούν τις μεγαλύτερες εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ, φτάνοντας σχεδόν τα 117 δισ. δολάρια το έτος που έληξε τον Μάρτιο.

Από αυτά τα βιομηχανικά προϊόντα, αξίας περίπου 19,16 δισ. δολαρίων -περίπου το 16%- εξήχθησαν στις ΗΠΑ κατά την ίδια περίοδο.

Οι εξαγωγές σιδήρου, χάλυβα και άλλων προϊόντων αντιπροσώπευαν το 17,07% των συνολικών εξαγωγών μηχανικών προϊόντων, ενώ οι εξαγωγές μη σιδηρούχων μετάλλων και προϊόντων το 10,52%. Οι εξαγωγές χάλυβα αντιμετωπίζουν ήδη δασμούς 50%, και πλέον αναμένεται επιδείνωση των προοπτικών του φορέα, καθώς ο φόρος επεκτείνεται και στα υπόλοιπα βιομηχανικά προϊόντα.

Οι συνολικές εξαγωγές της Ινδίας αυξήθηκαν κατά 1,92% τον Ιούνιο, εν μέρει λόγω της αύξησης των βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,35% στα 9,5 δισ. δολάρια.

Κοσμήματα, υφάσματα και ένδυση

Οι τομείς των κοσμημάτων καθώς και των υφασμάτων και της ένδυσης, αναμένεται επίσης να πληγούν σημαντικά. Ο τομέας των κοσμημάτων συνεισφέρει το 7% του ΑΕΠ της Ινδίας και απασχολεί περίπου 5 εκατομμύρια εργαζόμενους, σύμφωνα με κρατική έκθεση. Περίπου το 33% των εξαγωγών κοσμημάτων κατευθύνεται στις ΗΠΑ το οικονομικό έτος 2025.

Ο Rajesh Mehta, εκτελεστικός πρόεδρος της ινδικής εταιρείας κατασκευής κοσμημάτων Rajesh Exports, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα αποτελέσουν «επιπλέον βάρος», ενώ ζήτησε κρατική υποστήριξη για τον τομέα.

Η κλωστοϋφαντουργία απασχολεί άμεσα περίπου 45 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Όπως και με τους πολύτιμους λίθους και τα κοσμήματα, περίπου το 34% των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατευθύνθηκε στις ΗΠΑ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Ηλεκτρονικά



Ο τομέας ηλεκτρονικών ειδών της Ινδίας βασίστηκε στις ΗΠΑ για το 38% των εξαγωγών του το περασμένο οικονομικό έτος, καθιστώντας τον «τον πιο εκτεθειμένο» σε πιθανούς κινδύνους από την άρση των δασμολογικών απαλλαγών, σύμφωνα με την Alexandra Hermann, επικεφαλής οικονομολόγο της Oxford Economics. Επί του παρόντος, πολλά ηλεκτρονικά προϊόντα εξαιρούνται από τους δασμούς.

Η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα και έγινε ο κορυφαίος εξαγωγέας smartphone που πωλούνται στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, αφού η Apple επιτάχυνε τη μεταφορά της συναρμολόγησης περισσότερων iPhone στο έθνος της Νότιας Ασίας.

Οι εξαγωγές ηλεκτρονικών ειδών της Ινδίας προς τις ΗΠΑ έχουν επιταχυνθεί φέτος, και οι εξαγωγές της μόνο τον Μάρτιο υπερδιπλασιάστηκαν στα 2,76 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Φαρμακευτικά

Ενώ ο φαρμακευτικός τομέας εξαιρείται επίσης επί του παρόντος από τους δασμούς, ο Tραμπ έχει απειλήσει με δασμούς στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι αρχικά θα επιβάλει έναν «μικρό δασμό» στις φαρμακευτικές εταιρείες και στη συνέχεια θα αυξήσει αυτόν τον συντελεστή έως και 250% σε λίγα χρόνια.

Ο φαρμακευτικός τομέας της Ινδίας έχει υψηλή εξάρτηση από τους αγοραστές από τις ΗΠΑ, με τις εξαγωγές φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ να φτάνουν πάνω από 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 35% των συνολικών φαρμακευτικών εξαγωγών της Ινδίας.

Συνολική ανταγωνιστικότητα



«Οι ΗΠΑ μπορούν εύκολα να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές, αλλά για την Ινδία είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί εξαγωγικά», δήλωσε ο Michael Wan, ανώτερος οικονομολόγος στην MUFG Bank.

Η Ινδία ανταγωνίζεται την Ευρώπη στα φαρμακευτικά προϊόντα, το Βιετνάμ και το Μεξικό στα ηλεκτρονικά, την Καμπότζη, τη Σρι Λάνκα, το Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και το Ισραήλ στα πολύτιμα πετράδια και τα κοσμήματα, σύμφωνα με τον Wan.



«Εάν αυτές οι διαφορές δασμών παραμείνουν, η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Ινδίας πιθανότατα θα διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου», είπε.

Το Βιετνάμ είδε τους δασμούς του να μειώνονται στο 20% από 46%, ενώ στην τελευταία προσαρμογή των δασμών, ο Τραμπ μείωσε επίσης τους δασμούς στην Ταϊλάνδη στο 19%, στο Μπαγκλαντές στο 20% και στην Καμπότζη στο 19%.

Περίπου το 32% των εξαγωγών της Ινδίας προς τις ΗΠΑ εξαιρούνται επί του παρόντος από δασμούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της MUFG, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και των φαρμακευτικών προϊόντων.