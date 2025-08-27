Lego: Ρεκόρ εσόδων και κερδών το α' εξάμηνο χάρη σε νέα προϊόντα

Η εταιρεία κυκλοφόρησε 314 νέα σετ συναρμολογίσιμων παιχνιδιών το πρώτο μισό του 2025, που αποτελεί επίσης ρεκόρ.

Αυξήθηκαν κατά 12% τα έσοδα της Lego το α' εξάμηνο, με ώθηση από τις επιτυχημένες σειρές της δανέζικης εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών με τα λουλούδια και τα αυτοκίνητα Formula 1.

Ειδικότερα, η εταιρεία κατέγραψε νέο ρεκόρ εσόδων στις 34,6 δισ. κορώνες Δανίας (5,4 δισ. δολάρια), ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, στις 9 δισ. κορώνες Δανίας (1,4 δισ. δολάρια).

«Είναι το καλύτερο πρώτο μισό έτους στην ιστορία μας. Πρόκειται για ρεκόρ στα έσοδα, στα λειτουργικά κέρδη, στα καθαρά κέρδη, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι», δήλωσε ο CEO της Lego, Niels Christiansen στο CNBC.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε 314 νέα σετ συναρμολογίσιμων παιχνιδιών το πρώτο μισό του 2025, που αποτελεί επίσης ρεκόρ. Σημειώνεται ότι η Lego, προσθέτει σταθερά νέα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ έχει επεκταθεί και στην διακόσμηση σπιτιού με σετ διακόσμησης τοίχου.

Με τον τρόπο αυτό, έχει καταφέρει να επεκτείνει και την πελατειακή της βάση. «Τα νέα προϊόντα όπως μία σειρά με φυτά και η συνεργασία της με την Epic Games μέσω της οποίας απευθύνεται στο κοινό του δημοφιλούς ηλεκτρονικού παιχνιδιού Fortnite, έχουν φέρει νέο κόσμο στον χώρο της κατασκευής παιχνιδιών με τουβλάκια», αναφέρει ο Christiansen.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Lego άνοιξε 24 νέα καταστήματα παγκοσμίως, ενώ έχει επενδύσει σε καταστήματα σε περιοχές που, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν «μεγάλωσαν« με τα χαρακτηριστικά χρωματιστά τουβλάκια όπως η Κίνα και η Ινδία.

