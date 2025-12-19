Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στην ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil στην Κασπία Θάλασσα.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στην ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι πρόκειται για την τρίτη εξέδρα άντλησης πετρελαίου που πλήττεται από την Ουκρανία στην Κασπία Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ