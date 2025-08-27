Goldman Sachs: Υποβαθμίζει Deutsche Bank και Commerzbank λόγω υπεραπόδοσης - «Βουτιά» των μετοχών

Σημαντικές απώλειες σημειώνουν οι μετοχές της Deutsche Bank και της Commerzbank μετά την υποβάθμιση τους από την Goldman Sachs, η οποία επισημαίνει πως προχώρησε στην κίνηση μετά την πρόσφατη ανοδική κίνηση και των δύο μετοχών.

Ενώ η Goldman παραμένει «θετική» για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα συνολικά, ο επενδυτικός οίκος υποβάθμισε την σύστασή του και για τις δύο γερμανικές τράπεζες σε «ουδέτερη», λόγω της «τρέχουσας αποτίμησης και της σημαντικής υπεραπόδοσης» φέτος, ανέφεραν αναλυτές με επικεφαλής τον Κρις Χάλαμ σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Deutsche Bank υποχωρεί 2,5% και της Commerzbank περίπου 3%.

Οι μετοχές της Deutsche Bank είχαν αυξηθεί 89% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, ενώ η Commerzbank είχε ενισχυθεί 119%, κατατάσσοντάς τις μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων στον δείκτη STOXX Europe 600 Banks, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι οι συνολικές προοπτικές «σε επίπεδο ανάπτυξης, τα επιτόκια πολιτικής, τις πιστωτικές συνθήκες, την κεφαλαιοποίηση και τις αποδόσεις τραπεζών» δημιουργούν ένα πλαίσιο για τον τραπεζικό κλάδο της περιοχής «το οποίο είναι αναμφισβήτητα καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία 20 χρόνια».

Η Goldman διατήρησε αξιολογήσεις αγοράς για αρκετές άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των UBS Group AG, BNP Paribas SA, Banco Santander SA και UniCredit SpA.