Ποιο είναι το μοναδικό ελληνικό χωριό που έχει μπει στο βιβλίο Γκίνες

Τα Κρεμμύδια, γνωστά και ως Φουρτζοκρέμμυδα, Βελανιδιά ή Φούρτζη, απλώνονται σε μια περιοχή γεμάτη φυσική ομορφιά και ιστορία.

Ένα χωριό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Τα Κρεμμύδια, γνωστά και ως Φουρτζοκρέμμυδα, Βελανιδιά ή Φούρτζη, απλώνονται σε μια περιοχή γεμάτη φυσική ομορφιά και ιστορία.

Όχι, το όνομα δεν έχει καμία σχέση με το ρεκόρ του. Το 1999 τα Κρεμμύδια μπήκαν στο βιβλίο Γκίνες γιατί κατέκτησαν κάτι μοναδικό: ήταν το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων επιστημόνων σε σχέση με τον πληθυσμό του.

