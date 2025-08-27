Γερμανία: Πτώση στο καταναλωτικό κλίμα για τρίτο σερί μήνα

Οι αυξανόμενες ανησυχίες των νοικοκυριών για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό επηρεάζουν αρνητικά τη καταναλωτική διάθεση.

Μείωση για τρίτο συνεχόμενο μήνα αναμένεται να καταγράψει τον Σεπτέμβριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Γερμανία, με τις αυξανόμενες ανησυχίες των νοικοκυριών για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό να επηρεάζουν αρνητικά την καταναλωτική διάθεση.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος, που δημοσιεύθηκε από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο της Νυρεμβέργης για Αποφάσεις Αγοράς (NIM), μειώθηκε στις -23,6 μονάδες από τις ελαφρώς προς τα κάτω αναθεωρημένες -21,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.,

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν μέτρηση -22,0.



Η απότομη πτώση των προοπτικών εισοδήματος, η οποία έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνολική πτώση, σύμφωνα με τον αναλυτή καταναλωτών του NIM, Rolf Buerkl.

«Οι αυξανόμενοι φόβοι για απώλεια θέσεων εργασίας κάνουν πολλούς καταναλωτές να παραμένουν επιφυλακτικοί, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλες αγορές», δήλωσε ο Buerkl.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού επηρεάζει επίσης τους καταναλωτές, οι οποίοι φοβούνται ότι η γεωπολιτική κατάσταση και η δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε υψηλότερες τιμές ενέργειας, σύμφωνα με την έρευνα.

«Αυτό μειώνει περαιτέρω τις ελπίδες για σημαντική ανάκαμψη του καταναλωτικού κλίματος φέτος», πρόσθεσε ο Buerkl.

Η ανεργία στη Γερμανία αυξάνεται αργά από το 2022 και η χώρα πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ανέργους για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία, καθώς η αγορά εργασίας αισθάνεται τις επιπτώσεις της υποτονικής οικονομίας.

Το ομοσπονδιακό γραφείο εργασίας της Γερμανίας πρόκειται να δημοσιεύσει τα τελευταία του στοιχεία την Παρασκευή, με τους αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters να αναμένουν ότι ο εποχικά προσαρμοσμένος αριθμός ανέργων θα αυξηθεί κατά 10.000 τον Αύγουστο.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας τις προσδοκίες για ανάκαμψη φέτος.



Οι οικονομικές προσδοκίες των νοικοκυριών και η προθυμία για αγορά μειώθηκαν και οι δύο, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την έρευνα.