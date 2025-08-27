Η Γαλλία έχει ήδη χάσει το «στοίχημα» της δημοσιονομικής εξυγίανσης

Οριακή μόνο μείωση του γαλλικού ελλείμματος, χαμηλή ανάπτυξη, πτώση της κυβέρνησης και παρατεταμένη αβεβαιότητα προβλέπουν Scope Ratings και Morgan Stanley. Τι αποκαλύπτει η κίνηση των γαλλικών ομολόγων.

Πιθανή κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης, η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση (ΑΑ- με σταθερό outlook) της χώρας, προειδοποιεί σε ανάλυσή της η Scope Ratings.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν μάλιστα ότι με δεδομένο τον κατακερματισμό στο γαλλικό κοινοβούλιο, το σενάριο της πτώσης της κυβέρνησης μοιάζει αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό. «Μέχρι στιγμής, φαίνεται πιο πιθανός ο διορισμός νέου πρωθυπουργού, ο οποίος θα χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό του 2026, παρά μια νέα διάλυση του κοινοβουλίου, λόγω του κινδύνου αδιεξόδου που θα δημιουργούσε ένα νέο κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, κυριαρχούμενο από ακροαριστερά ή ακροδεξιά κόμματα».

Σε κάθε περίπτωση, οι συνέπειες θα ήταν αρνητικές για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, καθώς το πολιτικό αδιέξοδο δυσχεραίνει τη δημοσιονομική εξυγίανση, εξηγεί ο οίκος. Σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5,4% το 2025 και στο 4,6% το 2026, από 5,8% του ΑΕΠ το 2024, η Scope εκτιμά ότι το γαλλικό έλλειμμα θα μειωθεί μόλις στο 5,6% του ΑΕΠ το 2025 και στο 5,3% το 2026.

«Λόγω αυτών των ασθενέστερων δημοσιονομικών προβλέψεων, αναμένουμε ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας θα συνεχίσει να αυξάνεται, στο 122% περίπου έως το 2030, από 113% το 2024, πάνω από τον στόχο της κυβέρνησης για 117% το 2029» αναφέρει η Scope.

Πέραν των παραπάνω, η Scope προσθέτει ότι η πολιτική αβεβαιότητα εν όψει των δημοτικών εκλογών τον Μάρτιο του 2026 και των προεδρικών εκλογών τον Απρίλιο-Μάιο του 2027 παραμένει βασική πρόκληση για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Η επόμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από τη Scope είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Θα έχει προηγηθεί η αξιολόγηση από τη Fitch στις 12 Σεπτεμβρίου, και έπονται οι αξιολογήσεις από τη Moody’s και την S&P στις 24 Οκτωβρίου και 28 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Morgan Stanley: Παρατεταμένη αβεβαιότητα σε κάθε περίπτωση

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι, ειδικά για τη Fitch, ίσως είναι πολύ νωρίς για να υποβαθμίσει τη Γαλλία στις 12 Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι ο οίκος ήδη έχει μια αρκετά αρνητική προσέγγιση ως προς τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, προβλέποντας έλλειμμα 5,4% το 2026.

Θεωρούν ωστόσο πιο πιθανό η Moody’s να προχωρήσει σε υποβάθμιση του outlook για τη Γαλλία τον Οκτώβριο, ειδικά αν οι εκλογές έχουν γίνει έως τότε το βασικό σενάριο.

Πάντως, όπως τονίζει η Morgan Stanley, και τα δύο σενάρια (δηλαδή νέος Πρωθυπουργός ή πρόωρες εκλογές) θα σήμαιναν πιθανότατα μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας: «Όπως στην περίπτωση του Μπαρνιέ πέρυσι, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ένας νέος πρωθυπουργός θα καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό. Και υποπτευόμαστε ότι όσο πλησιάζουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαρτίου του 2026, τόσο πιο πολύπλοκο θα είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία στο κοινοβούλιο».

Τελικά, και τα δύο σενάρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια παρόμοια κατάσταση, σημειώνει η MS, όπου ο προϋπολογισμός του 2026 δεν θα περάσει πριν τον φετινό Δεκέμβριο και η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να τον περάσει μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαρτίου 2026.

Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι πιθανές μακροοικονομικές επιπτώσεις αυτών των σεναρίων, η Morgan Stanley προβλέπει για το 2026 υποτονική ανάπτυξη και υψηλό έλλειμμα. Για την ακρίβεια, προβλέπει ανάπτυξη με ρυθμό 0,6% το 2025 και 2026, καθώς και μια μικρή μείωση του ελλείμματος στο 5,1% του ΑΕΠ το 2026, από 5,4% το 2025, αισθητά υψηλότερα από τους στόχους Μπαϊρού (4,6% του ΑΕΠ το 2026).

«Μένει να φανεί πότε και πώς θα υιοθετηθεί ο προϋπολογισμός του 2026, αλλά υπάρχει κίνδυνος το έλλειμμα να αποδειχθεί τελικά ακόμη υψηλότερο από όσο αναμένουμε» καταλήγουν οι αναλυτές της MS.

Τι αποκαλύπτει η κίνηση των γαλλικών ομολόγων

Οι αναλυτές της ABN Amro σημειώνουν ότι το spread των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών θα παραμείνει στο εύρος των 75-80 μονάδων βάσης έως τις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς η αγορά υιοθετεί μια στάση αναμονής.

Όπως λένε, σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης, αν ο Πρόεδρος Μακρόν διορίσει νέο πρωθυπουργό, πιθανότατα από την Κεντροαριστερά αυτή τη φορά, αντί να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, δεν αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση του 10ετούς spread. «Σε αυτό το σενάριο, το spread πιθανότατα θα κινηθεί ξανά προς το επίπεδο των 70 μονάδων βάσης. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση βασίζεται στην προσδοκία ότι θα υιοθετηθεί τον επόμενο χρόνο ένας προϋπολογισμός που θα περιλαμβάνει κάποιο βαθμό δημοσιονομικής προσαρμογής» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, εάν γίνει φανεί ότι ο Μακρόν σκοπεύει να προκηρύξει νέες εκλογές μετά την πτώση της κυβέρνησης, τα spreads θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά, «πιθανώς ξεπερνώντας τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου 2024» εκτιμά η ABN Amro. Κίνδυνος που, όπως εξηγεί, ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη άνοδο των λαϊκιστικών κομμάτων στις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα του ακροδεξιού κόμματος.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο κίνδυνος έγκειται στην πιθανότητα σημαντικά μικρότερης δημοσιονομικής προσαρμογής από ό,τι αναμενόταν, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας.

Επιπλέον, ένας νέος γύρος εκλογών θα είχε ευρύτερες επιπτώσεις στην ευρωζώνη, οδηγώντας σε διεύρυνση των spreads και σε άλλες χώρες. Αντιθέτως, εάν σχηματιστεί νέα κυβέρνηση χωρίς εκλογές, οι επιπτώσεις αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες.