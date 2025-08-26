Απώλειες 1,5% για το πέτρελαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σχεδόν 1,5% την Τρίτη, μετά την σημαντική άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πιθανή διακοπή των ρωσικών προμηθειών καυσίμων.

Συγκεκριμένα, το αργό Brent υποχωρεί 1,47%, στα 67,21 δολάρια το βαρέλι, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το West Texas Intermediate (WTI) χάνει 1,64% στα 63,73 δολάρια το βαρέλι.

«Η ήπια υποχώρηση σήμερα οφείλεται στην αποστροφή κινδύνου, με τις χρηματιστηριακές αγορές να διαπραγματεύονται χαμηλότερα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo. «Οι γεωπολιτικοί παράγοντες είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα τι μπορεί να κάνει ο Τραμπ εάν δεν υπάρξει συνάντηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Το ράλι του πετρελαίου τη Δευτέρα τροφοδοτήθηκε από τα χτυπήματα της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και την πιθανότητα περαιτέρω κυρώσεων των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας και η απάντηση της Ρωσίας που σφυροκοπά τις ουκρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ενέργειας έχουν διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Μόσχας και έχουν δημιουργήσει ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανανέωσε την απειλή του να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν αρκετές ενεργειακές συμφωνίες στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων αυτού του μήνα για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.