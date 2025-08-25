Κέρδη για το πετρέλαιο με ώθηση από την απειλή του Ουκρανικού στον εφοδιασμό

Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,58%. Το WTI έκλεισε με άνοδο 1,79%.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές καθώς παρατείνονται οι συζητήσεις για την επίλυση του Ουκρανικού ζητήματος και τη λήξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν πως οι νέες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας θα μπορούσαν να διαταράξουν τον εφοδιασμό του «μαύρου χρυσού».

Πιο συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,07 δολάρια ή 1,58% στα 68,80 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI έκλεισε στα 64,80 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 1,79% ή 1,14 δολάρια.

Την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν οριακή άνοδο, καθώς το επενδυτικό κοινό παραμένει επιφυλακτικό λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιο συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 6 σεντς ή 0,09% στα 67,73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI έκλεισε στα 63,66 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 0,22% ή 14 σεντς. Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent σημείωσε άνοδο 2,9%, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 1,4%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Παρασκευή ότι θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ δήλωσε ότι ενδέχεται να επιβάλει αυστηρούς δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η Ουκρανία, η οποία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, πραγματοποίησε την Κυριακή επίθεση με drone που προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων Ust-Luga, σύμφωνα με ρωσικούς αξιωματούχους.

Μια πυρκαγιά στο διυλιστήριο Novoshakhtinsk της Ρωσίας, μετά από επίθεση με drone από την Ουκρανία, συνέχιζε να καίει για τέταρτη ημέρα την Κυριακή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής.

Ο αντίκτυπος στην αγορά από πιθανές διακοπές στην προμήθεια από τη Ρωσία αντισταθμίστηκε από την ανατροπή μιας σειράς περικοπών στην παραγωγή από τον OPEC+, η οποία προσθέτει εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Οκτώ μέλη του OPEC+ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να εγκρίνουν μια νέα αύξηση.