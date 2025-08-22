Ανοδικά οι ευρωαγορές - Τέταρτη ημέρα ρεκόρ για τον FTSE 100

Οι επενδυτές αξιολόγησαν τις λεπτομέρειες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ αλλά και τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ που αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Ανοδικά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν τις λεπτομέρειες για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ αλλά και τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ που αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,4% στις 561,3 μονάδες, ενώ στους επιμέρους κλάδους ηγήθηκαν των κερδών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα ταξίδια και οι εξορύξεις. Ο EuroStoxx 50 κέρδισε 0,39% στις 5.483 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με νέο ρεκόρ για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, προσθέτοντας 0,13% στις 9.321 μονάδες και καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάιο.

Ο γερμανικός DAX ισχυροποιήθηκε 0,32% στις 24.370 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 7.969 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ανήλθε με +0,69% στις 43.310 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με κέρδη 0,7% στις 15.411 μονάδες.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται επίσης και η οικονομία της Γερμανίας, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ τρίμηνο, περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας να αναθεωρεί τις προκαταρκτικές της εκτιμήσεις που έδειχναν συρρίκνωση 0,1%. Όπως σχολιάζει η ING, σε ετήσια βάση, το γερμανικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 0,2%, σε προσαρμοσμένη βάση, ωστόσο στο β’ τρίμηνο οι επενδύσεις, ο κατασκευαστικός κλάδος και οι καθαρές εξαγωγές αποτέλεσαν σημαντικούς αρνητικούς παράγοντες.

«Κάτι που είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα στην αρχική ανακοίνωση ήταν ότι η στατιστική υπηρεσία είχε αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω τα επίσημα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2023 και το 2024. Ως αποτέλεσμα, το μέγεθος της γερμανικής οικονομίας παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο του 2019, ίσως η πιο χαρακτηριστική και επώδυνη απεικόνιση της στασιμότητας» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της ING.

Η πορεία της γερμανικής οικονομίας και της βιομηχανίας θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από το εμπόριο, την ισοτιμία και τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης, σημειώνει η ING, που υπογραμμίζει ότι τα εταιρικά αποτελέσματα έχουν ήδη πιεστεί και η τάση αυτή «δεν πρόκειται να αλλάξει ιδιαίτερα στο γ’ τρίμηνο, με δασμούς 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και με αβεβαιότητα σχετικά με το αν (και πότε) οι δασμοί 27,5% στα αυτοκίνητα θα επιστρέψουν στο 15%. Με το 10% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών να κατευθύνεται στις ΗΠΑ, οι νέοι δασμοί θα επιβαρύνουν την ανάπτυξη».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των δασμών στις οικονομίες θα εκδηλώνονται σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου, επισημαίνουν οι αναλυτές της ING, τονίζουν ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας κινδυνεύουν να εξελιχθούν στο μεγαλύτερο θύμα των αμερικανικών δασμών, καθώς δεν διαθέτουν την ευελιξία και τις επιλογές των μεγάλων πολυεθνικών.