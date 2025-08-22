Σε «ζώνη κινδύνου» η οικονομία της Γερμανίας

Συρρίκνωση 0,3%, άνω των εκτιμήσεων, έδειξαν τα στοιχεία β’ τριμήνου, λόγω και των αμερικανικών δασμών. Η ING προειδοποιεί ότι η τρέχουσα πολιτική συζήτηση στη Γερμανία για ενδεχόμενα μέτρα λιτότητας θα πρέπει να καταλήξει γρήγορα σε αποφάσεις.

Συρρίκνωση, όπως αναμενόταν, αλλά ελαφρώς μεγαλύτερη των εκτιμήσεων, έδειξαν τα στοιχεία β’ τριμήνου που ανακοινώθηκαν για το γερμανικό ΑΕΠ.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,3%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο, με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας να αναθεωρεί τις προκαταρκτικές της εκτιμήσεις που έδειχναν συρρίκνωση 0,1%.

Όπως σχολιάζει η ING, σε ετήσια βάση, το γερμανικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 0,2%, σε προσαρμοσμένη βάση, ωστόσο στο β’ τρίμηνο οι επενδύσεις, ο κατασκευαστικός κλάδος και οι καθαρές εξαγωγές αποτέλεσαν σημαντικούς αρνητικούς παράγοντες.

«Κάτι που είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα στην αρχική ανακοίνωση ήταν ότι η στατιστική υπηρεσία είχε αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω τα επίσημα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2023 και το 2024. Ως αποτέλεσμα, το μέγεθος της γερμανικής οικονομίας παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο του 2019, ίσως η πιο χαρακτηριστική και επώδυνη απεικόνιση της στασιμότητας» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της ING.

Σχολιάζουν επίσης ότι η σημερινή ανακοίνωση για το γερμανικό ΑΕΠ δείχνει ότι το πρόσφατο κύμα αισιοδοξίας που είχε καταγραφεί στη γερμανική οικονομία τους πρώτους μήνες του έτους δεν αποτυπώνεται ακόμη στα δεδομένα. «Στην πραγματικότητα, μετά την άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της προαγοράς γερμανικών εξαγωγών από τις ΗΠΑ στο πρώτο τρίμηνο, η οικονομία βίωσε την αντιστροφή αυτού του φαινομένου, καθώς και τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών (που εφαρμόστηκαν το δεύτερο τρίμηνο)» εξηγούν.

Η επίπτωση των δασμών

Η πορεία της γερμανικής οικονομίας και της βιομηχανίας θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από το εμπόριο, την ισοτιμία και τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης, σημειώνει η ING, που υπογραμμίζει ότι τα εταιρικά αποτελέσματα έχουν ήδη πιεστεί και η τάση αυτή «δεν πρόκειται να αλλάξει ιδιαίτερα στο γ’ τρίμηνο, με δασμούς 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και με αβεβαιότητα σχετικά με το αν (και πότε) οι δασμοί 27,5% στα αυτοκίνητα θα επιστρέψουν στο 15%. Με το 10% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών να κατευθύνεται στις ΗΠΑ, οι νέοι δασμοί θα επιβαρύνουν την ανάπτυξη».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των δασμών στις οικονομίες θα εκδηλώνονται σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου, επισημαίνουν οι αναλυτές της ING, τονίζουν ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας κινδυνεύουν να εξελιχθούν στο μεγαλύτερο θύμα των αμερικανικών δασμών, καθώς δεν διαθέτουν την ευελιξία και τις επιλογές των μεγάλων πολυεθνικών, ενώ η ενίσχυση του ευρώ, όχι μόνο έναντι του δολαρίου, αλλά και πολλών άλλων νομισμάτων, καθιστά δύσκολο για μια εξαγωγική οικονομία όπως η γερμανική να μπορέσει να ξεφύγει από τη «φαινομενικά ατέρμονη στασιμότητα» στο β’ εξάμηνο του 2025.

«Όλα αυτά μετριάζουν τις ελπίδες ότι η δημοσιονομική τόνωση, οι εταιρικές επενδύσεις και η καινοτομία θα φέρουν πίσω την ανάπτυξη», λένε οι αναλυτές της ING. Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι η τρέχουσα πολιτική συζήτηση στη Γερμανία για ενδεχόμενα μέτρα λιτότητας θα μπορούσε να υπονομεύσει, έστω και σε ψυχολογικό επίπεδο, την επίδραση της ήδη ανακοινωμένης δημοσιονομικής τόνωσης για υποδομές και άμυνα.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται η συζήτηση για πιθανά μέτρα λιτότητας, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να συγκρατήσουν δαπάνες και επενδυτικές αποφάσεις, ένας παράγοντας κινδύνου που οι χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνεται να έχουν παραβλέψει μέχρι στιγμής» καταλήγουν, εκτιμώντας ότι πιθανότατα θα πρέπει να περιμένουμε να μπει το 2026 πριν δούμε μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας.