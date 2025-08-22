Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις μετά το deal ΕΕ-ΗΠΑ και εν αναμονή Πάουελ

Οι επενδυτές σταχυολογούν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από το deal EE-ΗΠΑ ενώ αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία Πάουελ.

Τελευταία ενημέρωση: 11:59

Γύρισαν σε θετικό έδαφος μετά το αρνητικό ξεκίνημα οι δείκτες την Παρασκευή στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να σταχυολογούν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την χθεσινή κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία παρουσιάζονταν νέες λεπτομέρειες της εμπορικής τους συμφωνίας, η οποία έδειξε ότι το μπλοκ σχεδιάζει να αγοράσει ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και ότι οι δασμοί της Ουάσιγκτον σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων από την Ευρώπη, οι οποίοι μειώθηκαν στο 15%, θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Επίσης, τη μεγαλύτερη έκπληξη των όσων ανακοινώθηκαν είναι το ανώτατο όριο του 15% που συμφωνήθηκε για τους δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ, ενώ στο φλέγον θέμα των ημιαγωγών, η ΕΕ συμφώνησε «να υιοθετήσει και να εφαρμόσει απαιτήσεις τεχνολογικής ασφάλειας ευθυγραμμισμένες με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια συντονισμένη προσπάθεια αποτροπής διαρροής τεχνολογίας» προς προορισμούς που εμπνέουν ανησυχία.

Σήμερα επίσης, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole του Wyoming, όπου ενδέχεται να δώσει σήματα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν σε σχεδόν 80% την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 πλέον κερδίζει 0,22% στις 560,31 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 κερδίζει 0,32% στις 5.479 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,11% στις 24.314 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,19% στις 7.953 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,03% στις 9.311 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,41% στις 43.191 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,52% στις 15.368 μονάδες.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται επίσης και η οικονομία της Γερμανίας, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ τρίμηνο, περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας να αναθεωρεί τις προκαταρκτικές της εκτιμήσεις που έδειχναν συρρίκνωση 0,1%. Όπως σχολιάζει η ING, σε ετήσια βάση, το γερμανικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 0,2%, σε προσαρμοσμένη βάση, ωστόσο στο β’ τρίμηνο οι επενδύσεις, ο κατασκευαστικός κλάδος και οι καθαρές εξαγωγές αποτέλεσαν σημαντικούς αρνητικούς παράγοντες.

«Κάτι που είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα στην αρχική ανακοίνωση ήταν ότι η στατιστική υπηρεσία είχε αναθεωρήσει σημαντικά προς τα κάτω τα επίσημα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2023 και το 2024. Ως αποτέλεσμα, το μέγεθος της γερμανικής οικονομίας παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο του 2019, ίσως η πιο χαρακτηριστική και επώδυνη απεικόνιση της στασιμότητας» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της ING.

Η πορεία της γερμανικής οικονομίας και της βιομηχανίας θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από το εμπόριο, την ισοτιμία και τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης, σημειώνει η ING, που υπογραμμίζει ότι τα εταιρικά αποτελέσματα έχουν ήδη πιεστεί και η τάση αυτή «δεν πρόκειται να αλλάξει ιδιαίτερα στο γ’ τρίμηνο, με δασμούς 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και με αβεβαιότητα σχετικά με το αν (και πότε) οι δασμοί 27,5% στα αυτοκίνητα θα επιστρέψουν στο 15%. Με το 10% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών να κατευθύνεται στις ΗΠΑ, οι νέοι δασμοί θα επιβαρύνουν την ανάπτυξη».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των δασμών στις οικονομίες θα εκδηλώνονται σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου, επισημαίνουν οι αναλυτές της ING, τονίζουν ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας κινδυνεύουν να εξελιχθούν στο μεγαλύτερο θύμα των αμερικανικών δασμών, καθώς δεν διαθέτουν την ευελιξία και τις επιλογές των μεγάλων πολυεθνικών.

Θετικά πρόσημα στην Ασία

Σε πράσινο έδαφος κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, οι οποίες και εκείνες κινούνται στους ρυθμούς της ομιλίας Πάουελ.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας κινήθηκε flat, κλείνοντας με οριακά κέρδη, ενώ ο ευρύτερος TOPIX κατέγραψε άνοδο 0,58%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται λίγο πριν το κλείσιμο κατά 0,85%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε κέρδη άνω του 2%.

Ο Shanghai έκλεισε στο +1,45%, ενώ ο SZSE Component ενισχύθηκε περισσότερο από 2%.

Στη Νότια Κορέα ο KOSPI ενισχύθηκε 0,86%.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,57% στις 8,967 μονάδες.