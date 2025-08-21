Άνοδος για το πετρέλαιο με το βλέμμα στο μέτωπο Ουκρανίας - Ρωσίας

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,85 δολάρια ή 1,3%. Το WTI έκλεισε με άνοδο 1,4% ή 86 σεντς.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με τον πιθανό τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τη στιγμή που οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για την καθυστέρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 0,83 δολάρια ή 1,24% στα 67,69 δολάρια ανά βαρέλι, αγγίζοντας υψηλό δύο εβδομάδων νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, ενώ το WTI έκλεισε στα 63,52 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 1,29% ή 81 σεντς.

Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν άνοδο άνω του 1% στη χθεσινή συνεδρίαση.

Όσον αφορά το Ουκρανικό ζήτημα, η πορεία προς την επίτευξη μιας κατάπαυσης πυρός και τη σύναψη συμφωνίας για ειρήνη παραμένει ακόμη αβέβαιη, καθιστώντας τους εμπόρους πετρελαίου επιφυλακτικούς μετά την πώληση των τελευταίων δύο εβδομάδων, με την ελπίδα ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα διαπραγματευόταν σύντομα ένα διπλωματικό τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας με τη γείτονά της.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα εκτός των συνόρων της, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα, στην πρώτη συνάντηση Ρωσίας - ΗΠΑ σε διάστημα άνω των τεσσάρων ετών και πέρασε σχεδόν όλη την τρίωρη συνάντησή τους, συζητώντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ανώνυμες πηγές του δημοσιεύματος του Reuters.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι επιδιώκει να «αποφύγει την ανάγκη» της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

Την Πέμπτη, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη αεροπορική επίθεση κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι χτύπησε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου.