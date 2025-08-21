Reuters: Τι ζητά ο Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα εκτός των συνόρων της.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα εκτός των συνόρων της, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα, στην πρώτη συνάντηση Ρωσίας - ΗΠΑ σε διάστημα άνω των τεσσάρων ετών και πέρασε σχεδόν όλη την τρίωρη συνάντησή τους, συζητώντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ανώνυμες πηγές του δημοσιεύματος.

Μετά το πέρας της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε πως ελπίζει αυτή να ανοίξει τον δρόμο για ειρήνη στην Ουκρανία, ωστόσο ούτε εκείνος ούτε ο Τραμπ ανέφεραν περισσότερες λεπτομέρειες για ό,τι συζητήθηκε.

Στην πιο λεπτομερή έως σήμερα αποτύπωση της πρότασης του Πούτιν, το Reuters περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου για μία ειρηνευτική συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Στην ουσία, οι ρωσικές πηγές αναφέρουν, ότι ο Πούτιν έχει κάνει συμβιβασμούς σχετικά με τις εδαφικές απαιτήσεις που είχε παρουσιάσει τον Ιούνιο του 2024, που απαιτούσαν από το Κίενο να παραχωρήσει το σύνολο τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στα ανατολικά (που απαρτίζουν το Ντονμπάς) και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο. Το Κίεβο απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτηση η Ουκρανία να παραιτηθεί πλήρως από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, ωστόσο σε αντάλλαγμα, η Μόσχα θα παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, αποκαλύπτουν οι πηγές. Η Ρωσία, ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα ανοιχτών πηγών.

Επιπλέον, η Μόσχα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει μικρά τμήματα στο Χάρκοβο, το Σούμι και το Ντνιεπροπετρόφσκ που ελέγχει, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.

Από την άλλη, ο Πούτιν επιμένει η Ουκρανία να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξής της στο ΝΑΤΟ και να λάβει δέσμευση από τη στρατιωτική συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά. Ακόμη, ζητά να περιοριστεί ο ουκρανικός στρατός και μία συμφωνία ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία ως κομμάτι της ειρηνευτικής συμφωνίας, σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα την ιδέα να παραιτηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς χρησιμεύει ως «φρούριο» που εμποδίζει τις ρωσικές δυνάμεις να διεισδύσουν περαιτέρω στην ουκρανική επικράτεια.

«Δεν μπορούμε απλά να αποσυρθούμε από τα ανατολικά. Είναι ζήτημα επιβίωσης της χώρας μας που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές μας γραμμές», δήλωσε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι μία στρατηγική επιδίωξη που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας καθώς θεωρείται από το Κίεβο ως η πιο αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει για την ένταξή της στη συμμαχία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί το παρόντος το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, μία περιοχή περίπου στο μέγεθος της πολιτείας Οχάιο των ΗΠΑ.

Οι προσκείμενες στο Κρεμλίνο πηγές, υπογράμμισαν ότι η σύνοδος στην Αλάσκα αποτέλεσε την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την αρχή του πολέμου καθώς έγιναν συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με τους όρους της Ρωσίας και ο Πούτιν έδειξε πρόθυμος να κάνει υποχωρήσεις.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη - συμβιβασμό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεραφέρθηκε στον Τραμπ», διευκρίνισε μία πηγή.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν είναι σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να παραχωρήσει ό,τι απέμεινε από το Ντονμπάς και ότι εάν δεν το κάνει τότε ο πόλεμος θα συνεχισθεί. Επίσης, είναι ασαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνώριζαν ή όχι τα ουκρανικά εδάφη που κατείχε η Ρωσία.

Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι αν και τα οικονομικά ζητήματα είναι δευτερεύοντα για τον Πούτιν, ο ίδιος κατανοεί την οικονομική ευαλωτότητα της Ρωσίας και την κλίμακα της προσπάθειας που απαιτείται για να επεκταθεί πολύ περισσότερο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δύο ρωσικές πηγές ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία του δρόμου για τη σύνοδο κορυφής και την τελευταία προσπάθεια για ειρήνη. Σύμφωνα με τις εν λόγω δύο πηγές ο Πούτιν μετέφερε σαφώς στον Γουίτκοφ με τον οποίος συναντήθηκε στις 6 Αυγούστου στο Κρεμλίνο, ότι είναι έτοιμος να συμβιβαστεί και να καθορίσει τα περιγράμματα του τι θα μπορούσε να αποδεχτεί για την ειρήνη.

Εάν η Ρωσία και η Ουκρανία καταλήξουν σε συμφωνία, τότε υπάρχουν διάφορες επιλογές για μια επίσημη συμφωνία – συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής τριμερούς συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ που θα αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανέφερε μία από τις πηγές.

Τέλος, μία άλλη επιλογή είναι η επιστροφή στις αποτυχημένες συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022, όπου η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Βρετανία, τη Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες.

«Υπάρχουν δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη, και εάν δεν υπάρξει ειρήνη , τότε θα υπάρξει περισσότερος πόλεμος», δήλωσε μία από τις πηγές.