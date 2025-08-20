Μοιρασμένα πρόσημα στις ευρωαγορές - Νέες απώλειες για τις αμυντικές μετοχές

Oι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα νεότερα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό και παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Με μοιρασμένα πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα νεότερα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό, ο οποίος άγγιξε υψηλό 18 μηνών, ενώ παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις σχετικά με τον ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,23% στις 559,1 μονάδες, ενώ δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense έκλεισε 1,13% χαμηλότερα, μετά από απώλειες 2,6% την Τρίτη. Ο EuroStoxx 50 υποχώρησε 0,22% στις 5.470 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX αποδυναμώθηκε 0,6% στις 24.277 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,08% στις 7.973 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ανήλθε με +1,08% στις 9.288 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB διολίσθησε 0,36% στις 42.864 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έχασε 0,06% στις 15.295 μονάδες.