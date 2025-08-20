Μοιρασμένα πρόσημα στις ευρωαγορές - Νέες απώλειες για τις αμυντικές μετοχές

Με μοιρασμένα πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα νεότερα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό, ο οποίος άγγιξε υψηλό 18 μηνών, ενώ παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις σχετικά με τον ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,23% στις 559,1 μονάδες, ενώ δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense έκλεισε 1,13% χαμηλότερα, μετά από απώλειες 2,6% την Τρίτη. Ο EuroStoxx 50 υποχώρησε 0,22% στις 5.470 μονάδες.
Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX αποδυναμώθηκε 0,6% στις 24.277 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,08% στις 7.973 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ανήλθε με +1,08% στις 9.288 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB διολίσθησε 0,36% στις 42.864 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έχασε 0,06% στις 15.295 μονάδες.