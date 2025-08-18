ΧΑ: Διάθεση για διόρθωση μετά το 9ήμερο ράλι

Με ήπιες πιέσεις, ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων αγορών της Ευρώπης, ξεκινά την εβδομάδα η Λεωφόρος Αθηνών.

Με ήπιες πιέσεις, ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων αγορών της Ευρώπης, ξεκινά την εβδομάδα η Λεωφόρος Αθηνών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην άλλα πλευρά του Ατλαντικού και, πιο συγκεκριμένα, στις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό. Αναλυτές της ING σχολιάζουν ότι, παρά τα πρωτοσέλιδα του δυτικού Τύπου, οι αγορές εμφανίζονται πιο αισιόδοξες αφενός ως προς το αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, αφετέρου ως προς την προοπτική ειρήνευσης, ειδικά αν πράγματι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να δεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα θυμίζουν το άρθρο της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε εξέλιξη, η οποία θα ξεκαθαρίζει το τοπίο, θα γίνει δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές, αναφέρει η ING.

Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης όσα θα συζητηθούν αυτή την εβδομάδα στο Jackson Hole, όπου την Παρασκευή θα μιλήσει ο διοικητής της Fed. Αυτό που περιμένουν να δουν αναλυτές και επενδυτές, είναι αν ο Πάουελ θα κάνει κάποια αναφορά στα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αλλά και στις επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό. Και όλα αυτά, εν όψει της συνεδρίασης της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, από την οποία όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι -το 61% των ερωτηθέντων σε έρευνα του Reuters- αναμένουν μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Εντός συνόρων, ξεχωρίζει το κυοφορούμενο deal μεταξύ Attica Bank και HSBC Μάλτας. Την Παρασκευή επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο πλευρές έχουν εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις, κάτι που δίνει νέα ώθηση σήμερα στη μετοχή της Attica έως και πάνω από τα 1,50 ευρώ (+7,58%), με όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 1,3 εκατ. τεμάχια.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.114,10 μονάδες με απώλειες 0,57%, προερχόμενος από εννέα συνεχόμενες κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, σε ποσοστό 0,88% στις 2.330,80 μονάδες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 33,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,28 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο σύνολο του ταμπλό 44 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 55 που υποχωρούν και 54 που παραμένουν αμετάβλητες.