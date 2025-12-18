Ν/σ για νέο ΕΠΑ, μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Οι τοποθετήσεις των κομμάτων

Τι ανέφεραν οι εισηγητές και οι αγορητές των κομμάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Εκ διαμέτρου αντίθετες οι θέσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας με την Αντιπολίτευση για το σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» και επί των τροπολογιών, που συζητείται στην Ολομέλεια.

Η εισηγήτρια της πλειοψηφίας Ασημίνα Σκόνδρα ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών, λέγοντας πως «η Κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει συνεχώς ότι δεν περιορίζεται στη διαχείριση. Προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις, ανοίγει δύσκολους φακέλους, συγκρούεται με χρόνιες παθογένειες». Το παρόν νομοσχέδιο, είπε, διέπεται από αυτή τη φιλοσοφία και αποτελεί μια θεσμική τομή. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού που φέρει πραγματική λογοδοσία, σαφή στοχοθεσία, γρήγορη εκτέλεση και διαφάνεια στις δημόσιες επενδύσεις». Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είπε ότι «διασφαλίζει ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα αποδίδονται αξιόπιστα, δίκαια και γρήγορα. Απαντά σε κρίσιμες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας». Η Ελλάδα για τις επιδοτήσεις, είπε, «αποκτά σταθερό, σύγχρονο, πολυετές πλαίσιο, εξασφαλίζεται ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων θα αποδίδονται σωστά και με διαφάνεια, για να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των παραγωγών και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε λύσεις σε εκκρεμότητες καθημερινότητας, σε ζητήματα διοίκησης και λειτουργίας φορέων».

Για το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα είπε ότι είναι «ένα συνεκτικό, τεκμηριωμένο και φιλόδοξο νομοσχέδιο με θεσμική σοβαρότητα, με διοικητική ακρίβεια και με υψηλή φιλοδοξία. Δημιουργούμε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το 2026-2030, ένα ενιαίο, πολυετές, στρατηγικό εργαλείο. Ο προϋπολογισμός του, μαζί με υπερδεσμεύσεις και αποπληρωμή έργων της προηγούμενης περιόδου, θα φτάσει τα 22,427 δισ. ευρώ, ένα ποσό που μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήταν δυσθεόρατο για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας. Όμως, μετά από έξι χρόνια Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι απολύτως εφικτό, λόγω της ανάπτυξης των οικονομικών μεγεθών της χώρας μας». Σημείωσε πως το νέο ΕΠΑ θα συγκεντρώνει όλες τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της χώρας, όχι αποσπασματικά αλλά με κατεύθυνση, ιεράρχηση και αξιολόγηση και για πρώτη φορά αποκτούμε έναν χάρτη Ανάπτυξης που δεν θα αλλάζει από χρόνο σε χρόνο»

Η εισηγήτρια της ΝΔ σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που δόθηκαν το 2005-2009, «με άλλες συνθήκες και μετά την κρίση μετατράπηκαν σε «θηλιά» για χιλιάδες νοικοκυριά που πλήρωναν μεν, αλλά έβλεπαν το κεφάλαιο αντί να μειώνεται, να αυξάνεται λόγω ισοτιμίας», είπε ότι «η Κυβέρνηση δίνει στους οφειλέτες μια σειρά από επιλογές, προκειμένου να μπει ένα τέλος στον Γολγοθά που βίωναν επί τόσα χρόνια»

Ο εισηγητής της μειοψηφίας Γιώργος Νικητιάδης δήλωσε την αντίθεσή του με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στην πρόταση του Πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή για το μέλλον του πρωτογενή τομέα την χαρακτήρισε «πολιτική υποκρισία του κ. Μητσοτάκη». Υποστήριξε ότι «μετά από χρόνια μονομερών αποφάσεων, ελλείμματος διαβούλευσης και πλήρους απουσίας ουσιαστικής συμμετοχής της κοινωνίας και των φορέων, η Κυβέρνηση εμφανίζεται αιφνιδίως να ζητά διακομματικό διάλογο «κατόπιν εορτής» και υπό πίεση, την ώρα που κρίσιμες επιλογές έχουν ήδη δρομολογηθεί». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ υποστήριξε πως «η η Κυβέρνηση δεν κάλεσε ποτέ σε ουσιαστικό διάλογο για κρίσιμα εθνικά και θεσμικά ζητήματα και σήμερα προτείνει τον διάλογο στον πρωτογενή τομέα, την ώρα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ». Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι αποτελεί «ομολογία αποτυχίας» και «διοικητική ανικανότητα» τονίζοντας πως «η Κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα, αλλά δεν μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει, ενώ το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μόνον όταν επενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφώνησε με την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ λέγοντας πως αυτή «είναι μηχανισμός είσπραξης δημοσίων εσόδων, όχι φορέας διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων».

Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν του νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί «να διαχειριστεί έναν πακτωλό πόρων χωρίς διαφάνεια, συμμετοχή και συνολικό σχέδιο». Επισήμανε ότι τα ποσά που διακυβεύονται είναι τεράστια για αποφάσεις, χωρίς κανένα διάλογο και διαβούλευση. Επιβεβαιώνεται είπε «η εμμονή της Κυβέρνησης στη συγκεντρωτική λειτουργία και στα «υπουργικά βιλαέτια».

Για την τροπολογία των δανείων σε ελβετικό φράγκο επέκρινε την Κυβέρνηση γιατί την κατέθεσε όπως είπε τα «μεσάνυχτα», χωρίς διαβούλευση και χωρίς θεσμική επεξεργασία. Υποστήριξε ότι «η ρύθμιση αυτή είναι καθ' υπαγόρευση των τραπεζών και των funds», ότι «δεν αποκαθιστά την ισονομία, δημιουργεί νέες αδικίες και κινείται ενάντια στη λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης» και υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη από το 2022 καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση που δίνει πραγματική λύση στο πρόβλημα, υπέρ των δανειοληπτών και όχι των ισχυρών υπογραμμίζοντας. Η άποψη των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο είπε «είναι κατά των προτάσεων που έχει η κυβερνητική τροπολογία»

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης δήλωσε την καταψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις είπε ότι στην Κυβέρνηση «τους καλείτε σε σε διάλογο, αφού πρώτα αποφασίσατε το πετσόκομμα κατά 400 εκ. ευρώ των πόρων για τους αγρότες». Απέδωσε έλλειψη στρατηγική, ανεπάρκεια, προχειρότητα και συνειδητές πολιτικές επιλογές σε βάρος των παραγωγών. Υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με τις εξαγγελίες για επιπλέον ενισχύσεις, αυτό που υπάρχει είναι μια δραστική μείωση των πόρων για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάτι που επιβεβαιώνεται από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που, όπως είπε, προβλέπει περικοπή ύψους 400 εκατ. ευρώ έως το 2029, σε σχέση με το 2025. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε προσχηματική την πρόταση του Πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή για να χαραχθεί εθνικής τρατηγική για τον πρωτογενή τομέα καθώς ήδη είναι ειλημμένες οι αποφάσεις λιτότητας και ο στόχος μιας τέτοιας Επιτροπής θα είναι απλά να διαχύσει τις ευθύνες. Ο κ. Κόκκαλης αναφερόμενος στο πρόβλημα με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ είπε ότι εξελίχθηκε σε «φιάσκο», καθώς αγρότες παραμένουν απλήρωτοι, ενώ δεν πείθει και το αφήγημα της Κυβέρνησης για «τεχνικό πρόβλημα». Επίσης, σημείωσε ότι ο Τειρεσίας αποδεικνύεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τους αγρότες, που, επειδή καθυστέρησαν να πληρώσουν συναλλαγματικές και επιταγές για αγροεφόδια, όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω καθυστερήσεων στις ενισχύσεις, κινδυνεύουν να «μαυριστούν» για χρόνια, χάνοντας κάθε πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι η Κυβέρνηση παίζει «επικοινωνιακά παιχνίδια». Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, είπε ότι γίνεται «χωρίς θεσμική και νομική κάλυψη, δημιουργώντας κινδύνους νέων καταλογισμών από την Ε.Ε». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα « 160 εκατ. ευρώ που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα «ελέγχων» είναι στην πραγματικότητα αδιάθετα ποσά λόγω μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων, γεγονός που προμηνύει λιγότερες ενισχύσεις στο μέλλον για βασική, συνδεδεμένη και οικολογικά σχήματα». Ο κ. Κόκκαλης επίσης άσκησε δριμεία κριτική για την συμφωνία Mercosur και τη νέα υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια, μιλώντας για «νομιμοποίηση της απάτης» λέγοντας πως μόνο στην Κρήτη λείπουν δύο εκατομμύρια στρέμματα για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου δήλωσε την καταψήφιση του νομοσχεδίου χαρακτηρίζοντας την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «θηλιά στο λαιμό των αγροτών» και «ταφόπλακα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ». Οι γεωπόνοι, είπε η βουλευτής, «δεν λένε πως δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο αυτό καμία μεταρρύθμιση, αλλά είναι η συνέχιση ενός μοντέλου που δοκιμάστηκε και απέτυχε». Η κυβέρνηση είπε «αγνοεί επιδεικτικά τους αγρότες ανακοινώνοντας κάποια φιλοδωρήματα και μάλιστα από δικά τους λεφτά». Αντί για λύσεις, είπε η κυρία Μανωλάκου η Κυβέρνηση «επιχειρεί να συγκαλύψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ , φορτώνει νέα βάρη και απειλές και έχει διπλό στόχο: Να σβήσει τα ίχνη των πολιτικών υπεύθυνων και να ενισχύσει τον εισπρακτικό μηχανισμό σε βάρος του αγρότη». Κατήγγειλε ότι ο ΕΛΓΑ «κράτησε μέρος των κατακρεουργημένων πιστώσεων προς τους αγρότες» και «ο ΕΛΓΑ λειτουργεί ληστρικά, ποτέ δεν αποζημιώνει στο 100% των καταστροφών αλλά μόνο στο 70%, ενώ δεν αποζημιώνει καθόλου ορισμένες φυτοασθένειες και ζωονόσους». Εξέφρασε την αντίθεση του ΚΚΕ στις ρυθμίσεις για την «ΕΛΓΟ Δήμητρα», καθώς όπως ανέφερε εμπλέκονται ιδιωτικοί φορείς στην πιστοποίηση, με γνώμονα το κέρδος που οδηγεί στην αλλοίωση και την απάτη, όπως με τις βιολογικές καλλιέργειες, όπου αποδείχθηκε ότι οι εταιρείες πιστοποίησης έδιναν ψευδείς πιστοποιήσεις. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι αρνείται τον εμβολιασμό των προβάτων παρότι, όπως είπε, το προτείνουν μέχρι και οι κτηνίατροι.

Για το νέο ΕΠΑ υόνισε ότι ο στόχος του «είναι η αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των επενδύσεων και του Κεφαλαίου. Είναι άδικο και ταξικό το πλαίσιο, γιατί ευνοεί τους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν αφορά τις σύγχρονες ανάγκες του λαού για προστασία της ζωής και της περιουσίας του. Δεν προβλέπει την κατασκευή νέων κτιρίων με επαρκείς δασκάλους και κτίρια, την ώρα που οι συγχωνεύσεις που έγιναν ανάγκασαν πολλά παιδιά να αλλάξουν σχολείο ακόμα και χωριό. Επίσης, δεν περιλαμβάνει παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, κοινωνική στεγαστική πολιτική, δεν προβλέπει ενίσχυση των μέσων μεταφοράς που κάθε μέρα μεταφέρεται ο κόσμος σαν σαρδέλες στη δουλειά του ή στο σπίτι του. Ούτε βέβαια λεφτά για αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Ούτε μέτρα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, όταν έχει γίνει ένα πολύνεκρο δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος κατέγραψε την αντίθεσή του στις διατάξεις για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Για τον διακομματικό διάλογο που ζήτησε η Κυβέρνηση είπε «η συναίνεσή που μας ζητάτε τώρα είναι καλοδεχούμενη, αλλά αργά. Έξι μήνες από τη διαβίβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει. Θα μπορούσε να έχει ζητήσει η Νέα Δημοκρατία τη συναίνεση όλων των Κομμάτων και να έχουν τρέξει αυτές οι διαδικασίες διακομματικά».

Για την τροπολογία που αφορά τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είπε ότι φέρνετε μια ρύθμιση χωρίς να έχετε διαβουλευτεί, που αφορά σε χιλιάδες δανειοπλήπτες. Στις ρυθμίσεις παρατήρησε «δεν υπάρχει καμία αναδρομικότητα. Οι όποιες ρυθμίσεις υπάρχουν θα ισχύουν από εδώ και πέρα. Κεφαλοποείται, λοιπόν, μια κατάσταση -τόκοι, προσαυξήσεις- για μια υπόθεση, η οποία τραβάει πολλά χρόνια με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το κεφάλαιο, Αυτό είναι αποτρεπτική γι' αυτούς τους ανθρώπους, που επί δέκα και δεκαπέντε χρόνια πληρώνουν δόσεις δανείου κατά κύριο λόγο στεγαστικού». Χαρακτήρισε «παραλογισμό, ότι νομιμοποιείται με αυτό τον τρόπο μια καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών» και σε κάτι που ήθελαν οι τράπεζες και έσπρωχναν αυτούς τους ανθρώπους να μετατρέψουν τα ήδη υφιστάμενα δάνειά τους» Οι δανειολήπτες αυτοί, πρόσθεσε μετά από δέκα-δεκαπέντε χρόνια είπε έχουν φτάσει να χρωστούν περισσότερα και σε πολλές περιπτώσεις και τα διπλάσια από αυτά τα οποία είχαν πάρει, από τα χρήματα τα οποία είχαν δανειστεί, είπε ο κ. Φωτόπουλος.

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, είπε πως πρόκεται για ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο «σκούπα» της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει διατάξεις από πολλά και διαφορετικά Υπουργεία με βασικά άρθρα, κατά τη γνώμη μας, αυτά που αφορούν στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η υπόθεση των επιδοτήσεων του Οργανισμού είπε αποδεικνύεται για την Κυβέρνηση ένα φιάσκο, ένα συνεχές Βατερλώ του επιτελικού μπάχαλου με τις πληρωμές. Δεν μπορεί αυτή η Κυβέρνηση με τίποτα να σταυρώσει μία σωστή πληρωμή και στην ώρα της είπε ο βουλευτής. Ανέφερε ότι, ενώ η Κυβέρνηση εξαγγέλλει μεγαλύτερες επιδοτήσεις την ίδια στιγμή ο ΕΛΓΑ με τη συνεργασία των τραπεζών, αφαίρεσε παράνομα ποσά από τους λογαριασμούς των αγροτών και πρόσθεσε ότι το ίδιο είχε γίνει και με την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Χρωστούσατε 580 εκατομμύρια, και δώσατε στους παραγωγούς μόλις 360 εκατομμύρια, από αυτά τα 90 εκατομμύρια τα πήρε και πάλι απευθείας ο ΕΛΓΑ. Αποτέλεσμα ογδόντα χιλιάδες αγρότες να μην πληρωθούν καθόλου ή να δουν τις ενισχύσεις τους να ψαλιδίζονται και δέκα τρεις χιλιάδες κτηνοτρόφοι να μένουν δίχως ενίσχυση, ενώ ένας κακός χαμός έγινε και με το Μέτρο 23 και τα βιολογικά. Ο βουλευτής ανέφερε πως οι στρεβλώσεις αυτές, όπως και συνολικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη». Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ζήτησε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει στην δημοσιότητα το action plan που έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Θέλουμε είπε την γραπτή απάντηση της DG AGRI. Ρώτησε, εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις δυσκολίες της οριζόντιας διασύνδεσης μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ. Έθεσε το θέμα των ελέγχων και της επιλεξιμότητας και ότι δεν θα υπάρξουν νέα φαινόμενα φαυλότητας και κατέληξε ότι «συνενόχους σε αυτές τις μεθοδεύσεις σας δεν θα μας έχετε. Προφανώς και καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο».

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας , τόνισε ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μία κακή στιγμή, ούτε ένα μεμονωμένο διοικητικό ατύχημα. Είναι ο καθρέφτης ενός ολόκληρου συστήματος που χτίστηκε επί δεκαετίες πάνω στην ανοχή, την πελατειακή λογική και τη συλλογική αυταπάτη ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να επιβιώνει χωρίς παραγωγικότητα, χωρίς επενδύσεις και χωρίς αξιολόγηση» και μεταξύ άλλων παρατήρησε ότι «οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και καλό θα ήταν να κάνουν την αυτοκριτική τους και να αποδεχθούν τις ευθύνες τους». Το Κίνημας, είπε, στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και ταυτόχρονα λέμε πως πρέπει να γίνουν μπροστάρηδες, για να αλλάξουν οι παθογένειες δεκαετιών. Το μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταρρυθμιστεί ριζικά και να πάρει στοιχεία από αναπτυγμένες αγροτικές χώρες. Για τα μπλόκα στις εθνικές οδούς, σημείωσε «θα πρέπει οι κινητοποιήσεις να γίνονται με ηρεμία, χωρίς ακρότητες, ώστε να μην προκαλέσουν οικονομικές ζημιές σε άλλους τομείς της οικονομίας μας».

Σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι « ο Οργανισμός είναι για την ασφάλεια πληρωμών της χώρας από την κοινή αγροτική πολιτική, ενώ ΑΑΔΕ είναι φορέας φορολογικής διοίκησης. Η συνένωση ενός οργανισμού πληρωμών με έναν ελεγκτικό μηχανισμό φορολογικής εξουσίας εγείρει εύλογα ερωτήματα θεσμικής συμβατότητας». Η ομαλή καταβολή ενισχύσεων προς τους αγρότες, ανέφερε ότι ενδέχεται να επηρεαστεί από διαδικασίες και κουλτούρα που σχετίζονται με την είσπραξη φόρων και τον εντοπισμό παρατυπιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οργανισμοί πληρωμών λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες διαχωρισμού μεταξύ ελεγκτών και εκτελεστικών λειτουργιών. Η επιλογή να ενσωματωθεί ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν απαγορεύεται, αλλά βρίσκεται σε ένα οριακό θεσμικό σημείο και χρειάζεται εκτενή αιτιολόγηση, η οποία δεν παρουσιάζεται στο νομοσχέδιο. Δεν υπάρχουν τεχνικές μελέτες που να αποδεικνύουν ότι αυτή η μεταφορά θα οδηγήσει πράγματι σε καλύτερη διαχείριση των πληρωμών. Η μεταφορά προσωπικού και οργανικών μονάδων, μπορεί να προκαλέσει διοικητική δυσλειτουργία. Υποστήριξε πως θα μπορούσε να εξεταζόταν εναλλακτικές λύσεις ενίσχυσης και αναδιοργάνωση του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς είπε υποστηρίζουμε τη διατήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως αυτόνομου οργανισμού με την ταυτόχρονη αναδιοργάνωσή του, την απομάκρυνση των επίορκων υπαλλήλων με ταχύτατες διαδικασίες και τη λήψη άμεσης τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο κατά το τελικό στάδιο των πληρωμών να εμπλέκεται η ΑΑΔΕ, ενώ να έχει τις απαραίτητες προσβάσεις σε δεδομένα και στοιχεία, ώστε να γίνονται οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και έλεγχοι.

Για το νομοσχέδιο και τον νέο ΕΠΑ είπε πως «θέτει ένα φιλόδοξο πλαίσιο» και έχει «απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να ξεπεραστούν παθογένειες δεκαετιών. Ωστόσο, παρά τις καλές προθέσεις και τα θετικά βήματα, το νομοσχέδιο εμφανίζει ελλείψεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Πρώτα απ' όλα δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι δεσμευτικοί δείκτες. Δεν έχει επαρκείς μηχανισμούς παρακολούθησης. Μιλάει για πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό και καινοτομία, αλλά χωρίς συγκεκριμένους βασικούς δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας, έτσι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης κινδυνεύει να παραμείνει ένα ευρύ πλαίσιο προθέσεων, χωρίς σαφή μηχανισμό αξιολόγησης επιδόσεων» και απουσία συμμετοχής της Περιφέρειας στον σχεδιασμό.

Ο εδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε πως καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση είπε ότι «παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση, ως αλλαγή σελίδας, ως νέα αρχή για τον πολύπαθο ΟΠΕΚΕΠΕ, του οποίου τα μεγάλα σκάνδαλα την τελευταία εξαετία απασχολούν, πλέον, καθημερινά το πανελλήνιο». Τα πράγματα είπε με τις παθογένειες του ΟΠΕΚΠΕ «δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ των πεντακοσίων και, υπαλλήλων περνάει στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει ευθύνες καθώς εμπλεκόταν για ότι πήγε στραβά ο Οργανισμός. Αυτό, δεν σηματοδοτεί ένα καλό ξεκίνημα. Η λογική αυτών των αποφάσεων είπε είναι, ιδιαιτέρως, προβληματική τόσο τεχνικά όσο και θεσμικά. Παράλληλα, δημιουργείται μια υπερδιόγκωση της ΑΑΔΕ, η οποία ταυτόχρονα με αυτήν την απόφαση αναλαμβάνει και την Αρχή καταπολέμησης «μαύρου» χρήματος. Απ' ό,τι φαίνεται, ανέφερε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας «η Κυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα σημείο που μόλις αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με κάποιον θεσμό ή κάποια υπηρεσία, την περνάει στην ΑΑΔΕ, λες και είναι η ΑΑΔΕ ένα «πλυντήριο» προβλημάτων» Η Κυβέρνηση είπε κάνει προσχωρεί απλά σε μία αντίδραση μιας πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει και δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να οργανωθεί μια μεταρρύθμιση. Εδώ, είπε ο βουλευτής « περνάει όπως έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με σχεδόν μηδενικές αλλαγές στην ίδια την οργάνωση του Οργανισμού, ενώ στην ΑΑΔΕ αλλάζουν μερικά πράγματα για να τον υποδεχτεί καλύτερα, πράγματα τα οποία είναι στην πραγματικότητα γελοία». Για τις διατάξεις που αφορούν το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων, ο κ. Καζαμίας είπε ότι είναι «ένα μνημείο πολυνομίας με περιττές λεπτομέρειες, αλλά και με αντιφατικές ρυθμίσεις»

