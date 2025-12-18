ΧΑ: Επιστροφή στις 2.100 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Ακολουθώντας ένα σταθερό ανοδικό τέμπο χωρίς εξάρσεις, ο Γενικός Δείκτης «έπιασε» ξανά τις 2.100 μονάδες, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας.

Ακολουθώντας ένα σταθερό ανοδικό τέμπο χωρίς εξάρσεις, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ «επέστρεψε» την Πέμπτη στις 2.100 μονάδες, ολοκληρώνοντας μάλιστα τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας.

Η συνεδρίαση δε διαφοροποιήθηκε από το μοτίβο των προηγούμενων ημερών, με τις κινήσεις των επενδυτών να είναι επιλεκτικές, τόσο σε επίπεδο τοποθετήσεων όσο και κατοχύρωσης κερδών.

Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 60 λεπτών της συνεδρίασης, και με τους DAX και CAC σε Φρανκφούρτη και Παρίσι αντίστοιχα να σταθεροποιούνται σε θετικό έδαφος, οι αγοραστές στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκαν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, τόσο στην υψηλή όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Έτσι, το πρόσημο της εβδομάδας για τον Γενικό Δείκτη, που μέχρι στιγμής υποχωρεί 0,17%, θα κριθεί στην αυριανή συνεδρίαση, ημέρα λήξης συμβολαίων. Πάντως το πρόσημο του Δεκεμβρίου, με 6 συνεδριάσεις να απομένουν, είναι μέχρι στιγμής θετικό, με τον ΓΔ στο +0,83%.

Η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ ήταν αναμενόμενη, κι έτσι η αγορά συνεχίζει, ελλείψει εγχώριων καταλυτών, να κινείται με τάση από το εξωτερικό, και με επιμέρους διαφοροποιήσεις σε επίπεδο τίτλων.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Τρ. Πειραιώς παραμένει και αύριο εκτός διαπραγμάτευσης, και επιστρέφει στο ταμπλό τη Δευτέρα 22/12.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στράφηκε και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Αν και μειωμένης «βαρύτητας» λόγω έλλειψης δεδομένων, εξαιτίας του shutdown, η σχετική έκθεση επέτρεψε εντούτοις στη Wall να κινηθεί με αισιοδοξία.

Στην Αθήνα, οι συναλλαγές της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν για τον Γενικό Δείκτη στις 2.100,46 μονάδες με άνοδο 0,81%. Ενισχυμένος έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης, με κέρδη 0,88% στις 2.314,59 μονάδες, με τη Eurobank να ξεχωρίζει στη σύνθεσή του για την ανοδική της αντίδραση, μετά από ένα διήμερο πιέσεων, αλλά και για τον τζίρο των 80,14 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 62 μετοχές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, έναντι 48 που υποχώρησαν και 41 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 262,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €64,68 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Eurobank ξεχώρισε με κέρδη 3,04% στα 3,49 ευρώ, ενώ ενισχυμένοι σε ποσοστό άνω του 2% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Τιτάν (+2,60%), Σαράντης (+2,28%) και ΔΑΑ (+2,13%).

Η μετοχή του ΟΠΑΠ ενισχύθηκε 1,89% στα 18,34 ευρώ, Motor Oil και Coca-Cola HBC ακολούθησαν με άνοδο 1,89% και 1,72% αντίστοιχα, ενώ κέρδη άνω του 1% κατέγραψε και η Aegean στα 14,18 ευρώ. Σε θετικό έδαφος επίσης, η Alpha Bank ενισχύθηκε 0,89%, η Metlen 0,67%, η Jumbo 0,51%, και ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΤΕ (+0,30%), Lamda Development (+0,28%), ΟΤΕ (+0,24%) και ΕΥΔΑΠ (+0,13%). Αμετάβλητη η μετοχή της Τρ. Κύπρου στα 8,00 ευρώ, όπως και της Helleniq Energy στα 8,28 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Cenergy και ElvalHalcor με απώλειες 1,90% και 1,26% αντίστοιχα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε 1,04% στα 24,64 ευρώ, η Optima 1,03% στα 7,69 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι τίτλοι των ΔΕΗ (-0,78%), Viohalco (-0,67%) και Aktor (-0,32%).