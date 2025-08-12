Circle: Αύξηση 53% των εσόδων ελέω stablecoin - Άλμα 8% της μετοχής

Άνοδο σχεδόν 8% σημειώνει η μετοχή της Circle Internet Group την Τρίτη πριν το άνοιγμα της Wall Street, μετά τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της.

Άνοδο σχεδόν 8% σημειώνει η μετοχή της Circle Internet Group την Τρίτη πριν το άνοιγμα της Wall Street, μετά τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έκδοσης stablecoin ανακοίνωσε αύξηση 53% στα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν στα 658,1 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο από 430 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των stablecoins.

Η Circle δήλωσε επίσης ότι κατέγραψε καθαρή ζημία 482,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 4,48 δολαρίων ανά μετοχή, από κέρδη 32,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ή breakeven ανά μετοχή, πριν από ένα χρόνο.

Η καθαρή ζημία περιελάμβανε μη μετρητά έξοδα που σχετίζονται με την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου, ύψους 424 εκατομμυρίων δολαρίων για αποζημιώσεις που βασίζονται σε μετοχές.

Η εταιρεία εξέδωσε guidance που προβλέπει έσοδα μεταξύ 75 εκατομμυρίων δολαρίων και 85 εκατομμυρίων δολαρίων για το υπόλοιπο του 2025, καθώς και προσαρμοσμένα λειτουργικά έξοδα από 475 εκατομμύρια έως 490 εκατομμύρια δολάρια.

Η Circle, την οποίας επικεφαλής είναι ο CEO, Τζέρεμι Αλέρ, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων και η εκδότρια του USD Coin, που συνήθως αναφέρεται ως USDC.

Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο, αποτελώντας περίπου το 26% της αγοράς stablecoin που υποστηρίζεται από το δολάριο, πίσω από το USDT της Tether, το οποίο αποτελεί περίπου το 67%, σύμφωνα με το CryptoQuant.

Φωτό @ AP