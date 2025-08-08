Κέρδη στις ευρωαγορές - Πτώση για τις αμυντικές μετοχές

Οι επενδυτές αφομοιώνουν τα νέα δεδομένα από τους δασμούς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ οι αμυντικές μετοχές υποχώρησαν μετά την είδηση για συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία.

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στις ευρωαγορές, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από την έναρξη εφαρμογής των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο. Παράλληλα, έγινε γνωστό τόσο το φαβορί του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Fed όσο και ο εκλεκτός του για αντικαταστάτης της παραιτηθείσας Κούγκλερ στο ΔΣ της FOMC.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών σημείωσαν απώλειες, μετά την είδηση ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας εργάζονται προς μία συμφωνία που θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «κατοχυρώνοντας» στην Ρωσία τα εδάφη που έχει κατακτήσει από την εισβολή της.

Yπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,25% στις 547,4 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,19% στις 5.342 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,17%, στις 24.148 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε κέρδη 0,44% στις 7.743 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,14% στις 9.087 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB ισχυροποιήθηκε κατά 0,56% στις 41.623 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σκαρφάλωσε 1,02% στις 14.841 μονάδες.

Η μετοχή της γερμανικής Rheinmetall σημείωσε πτώση 1,25%, η Hensoldt υποχώρησε 6,4% και η Renk 5%. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου BAE Systems και Babcock επίσης κινήθηκαν χαμηλότερα, όπως και η ιταλική Leonardo και η γαλλική Thales με απώλειες 3,9% και 0,8% αντίστοιχα.

Στα ταμπλό, η δανέζικη φαρμακευτική Novo Nordisk κέρδισε 4% (μετά το χθεσινό +7,45%) και κατατάχθηκε μεταξύ των ηγετών στα κέρδη στον Stoxx 600, καθώς το βαρύ χαρτί της Eli Lilly βρέθηκε σε βαθύ κόκκινο με κατρακύλα 14,14% χτες, μετά την απογοήτευση των επενδυτών από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του νέου χαπιού της για την παχυσαρκία που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, παρά τα θετικά αποτελέσματα β' τριμήνου και την αναβάθμιση του guidance για όλο το 2025.

Ο τίτλος της Munich Re αποτέλεσε βαρίδι με απώλειες 7,21% αφού η γερμανική επιχείρηση υποβάθμισε το guidance για το 2025 για τα έσοδα από ασφάλειες λόγω των επιχειρηματικών και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μετοχή του RTL Group καταγράφει κέρδη, αφού ο ευρωπαϊκός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανακοίνωσε τα εξαμηνιαία αποτελέσματά του και επιβεβαίωσε το outlook για τον τζίρο ολόκληρου του έτους.

«Τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι την ανθεκτικότητα των εταιρειών. Συνολικά, τα περιθώρια κέρδους ήταν σταθερά, ενώ οι εταιρείες έχουν σε μεγάλο βαθμό επιδείξει ταλέντο στη διαχείριση των επιπτώσεων από τους δασμούς μέχρι στιγμής», εκτίμησαν οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays, με επικεφαλής τον Eμάνουελ Κάου. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς έχει εξαφανιστεί εντελώς, δεδομένου ότι η χάραξη πολιτικής του Τραμπ παραμένει ασταθής» πρόσθεσαν.