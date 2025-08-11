Orsted: «Βουτιά» 29% για τη μετοχή - Αναζητά 9,4 δισ. δολ. μέσω αύξησης κεφαλαίου

Η μετοχή της δανέζικης εταιρείας Orsted σημείωσε βουτιά έως και 24% μετά την ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προτίμησης, με στόχο να συγκεντρώσει έως και 60 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες (περίπου 9,4 δισ. δολάρια).

Βουτιά σχεδόν 29% σημειώνει η μετοχή της δανέζικης εταιρείας Orsted μετά την ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προτίμησης, με στόχο να συγκεντρώσει έως και 60 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες (περίπου 9,4 δισ. δολάρια). Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το τελευταίο «χτύπημα» για μία εταιρεία που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πράσινη βιομηχανία, όπως αναφέρει τo Bloomberg.

Η κίνηση αυτή αποτελεί προσπάθεια του διευθύνοντος συμβούλου Ράσμους Ερμπόε να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της εταιρείας, η οποία έχει δει τις δραστηριότητές της να πλήττονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ που περιορίζουν την ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, δυσχεραίνοντας την πώληση μεριδίων σε έργα που ήδη κατασκευάζει εκεί.

«Η Orsted και ο κλάδος μας βρίσκονται σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς η αρνητική εξέλιξη στην αγορά των ΗΠΑ προστίθεται στα προβλήματα που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού τα τελευταία έτη», δήλωσε ο Ερμπόε σε σχετική ανακοίνωση.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την έκδοση νέων τίτλων που θα δίνουν το δικαίωμα αγοράς επιπλέον μετοχών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Δευτέρας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg την Παρασκευή.

Παραδοσιακά, η Orsted χρηματοδοτεί νέα έργα πουλώντας μερίδια σε έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, οι αλλαγές στην αμερικανική πολιτική ανάγκασαν την εταιρεία να ακυρώσει την προγραμματισμένη μερική πώληση του αιολικού πάρκου Sunrise Wind κοντά στη Νέα Υόρκη, δημιουργώντας σημαντικό κενό χρηματοδότησης.

Ο Τραμπ έχει λάβει σειρά μέτρων που έχουν αναστατώσει τη βιομηχανία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Τις πρώτες μέρες της θητείας του, ανέστειλε την έκδοση αδειών για νέα έργα, επιχείρησε να ακυρώσει άδεια που είχε ήδη δοθεί για έργο υπό κατασκευή και μέσω του μεγάλου φορολογικού νομοσχεδίου μείωσε σημαντικά τα φορολογικά κίνητρα που αποτελούσαν στήριγμα για τον κλάδο.

«Λόγω της πρωτοφανούς ρυθμιστικής κατάστασης στις ΗΠΑ, έχουμε εξετάσει εξονυχιστικά όλες τις επιλογές και το Διοικητικό Συμβούλιο της Orsted κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι η καλύτερη λύση για την εταιρεία και τους μετόχους της», ανέφερε η πρόεδρος Lene Skole.

Το δανέζικο κράτος θα διατηρήσει το 50,1% των μετοχών του μέσω της διαδικασίας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης της ευρωπαϊκής της δραστηριότητας στα χερσαία αιολικά πάρκα. Η Orsted αναμένει να συγκεντρώσει περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες από αποεπενδύσεις κατά τα έτη 2025 και 2026. Ενημέρωσε επίσης τους μεσοπρόθεσμους στόχους της, περιλαμβάνοντας σχέδια να επενδύσει περίπου 145 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες από το 2025 έως το 2027. Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει υψηλή επενδυτική βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας και στοχεύει στην επαναφορά των μερισμάτων για το οικονομικό έτος 2026.

Η Orsted αναμένει τα κέρδη της να αυξηθούν πάνω από 28 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες το 2026 και να ξεπεράσουν τα 32 δισεκατομμύρια το 2027.