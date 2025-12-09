Οικονομία | Διεθνή

Στα 374.900 ευρώ η μέση περιουσία των Γάλλων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στα 374.900 ευρώ η μέση περιουσία των Γάλλων
Οι περιουσίες των Γάλλων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 9% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι περιουσίες των Γάλλων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 9% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το 2024, η μέση περιουσία των νοικοκυριών έφτασε τις 374.900 ευρώ, εκ των οποίων το 61% αφορά ακίνητα και το 22% χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, ένας στους δύο Γάλλους διέθετε το 2024 περιουσία άνω των 205.000 ευρώ, αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, μετά την προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, το 46% των νοικοκυριών έχει δανειακές υποχρεώσεις, με τις μισές από αυτές να ξεπερνούν τα 49.200 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες, η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι το πλουσιότερο μισό των γαλλικών νοικοκυριών κατέχει το 93% της συνολικής εθνικής περιουσίας.

Το 10% των οικονομικά ισχυρότερων Γάλλων είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 15% μέσα στη δεκαετία, φτάνοντας περίπου τις 857.700 ευρώ. Για το πιο εύπορο 1%, η αύξηση έφτασε το 23%, με την περιουσία του να υπερβαίνει το 2024 τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, οι «χαμένοι» της δεκαετίας ήταν το 20% των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών, καθώς και μέρος της μεσαίας τάξης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι αγανακτισμένοι της Κρήτης - Λ. Καρχιμάκης: Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης

«Ήλιος»: Συντάξεις έως 940€ καθαρά λαμβάνει το 55% των συνταξιούχων - Στα 794,5€ το μέσο ποσό

Tο τίμημα για την Εγνατία - Αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας - Η φούσκα

tags:
Γαλλία
Πλούσιοι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider