Στα 374.900 ευρώ η μέση περιουσία των Γάλλων

Οι περιουσίες των Γάλλων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 9% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το 2024, η μέση περιουσία των νοικοκυριών έφτασε τις 374.900 ευρώ, εκ των οποίων το 61% αφορά ακίνητα και το 22% χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, ένας στους δύο Γάλλους διέθετε το 2024 περιουσία άνω των 205.000 ευρώ, αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, μετά την προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, το 46% των νοικοκυριών έχει δανειακές υποχρεώσεις, με τις μισές από αυτές να ξεπερνούν τα 49.200 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες, η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι το πλουσιότερο μισό των γαλλικών νοικοκυριών κατέχει το 93% της συνολικής εθνικής περιουσίας.

Το 10% των οικονομικά ισχυρότερων Γάλλων είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 15% μέσα στη δεκαετία, φτάνοντας περίπου τις 857.700 ευρώ. Για το πιο εύπορο 1%, η αύξηση έφτασε το 23%, με την περιουσία του να υπερβαίνει το 2024 τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, οι «χαμένοι» της δεκαετίας ήταν το 20% των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών, καθώς και μέρος της μεσαίας τάξης.