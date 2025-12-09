ΥΠΑΑΤ: Υπερκαλύφθηκε κατά 80% ο προϋπολογισμός της παρέμβασης για επενδύσεις σε θερμοκήπια

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τα στοιχεία κατατέθηκαν 944 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 269,4 εκατ. ευρώ

Κατά 80% υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός της Παρέμβασης για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τα στοιχεία κατατέθηκαν 944 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 269,4 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι η Παρέμβαση Π3-73-2.9 καθορίζει το πλαίσιο για την ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων, καθώς και λοιπών προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής και θαλάμων μανιταριών, μαζί με τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις συνοδές υποδομές.

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία και αναβάθμιση σύγχρονων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος παραγωγής και επιτρέπουν τη μετάβαση σε καλλιέργειες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, προωθεί την αξιοποίηση τεχνολογιών αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και γεωργίας ακριβείας ειδικά στο περιβάλλον των θερμοκηπίων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα των εκμεταλλεύσεων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η διαδικασία αξιολόγησης θα δρομολογηθεί άμεσα, με σαφή προτεραιότητα στην ταχεία ολοκλήρωση και την έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων ένταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ