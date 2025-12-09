Στρατηγική συνεργασία Ford και Renault Group

Η Ford και το Renault ανακοίνωσαν σήμερα μια ιστορική στρατηγική συνεργασία με στόχο την επέκταση της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Ford για ευρωπαίους πελάτες, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και των δύο εταιρειών στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Γηραιά Ήπειρο.

Η Ford και το Renault ανακοίνωσαν σήμερα μια ιστορική στρατηγική συνεργασία με στόχο την επέκταση της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Ford για ευρωπαίους πελάτες, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και των δύο εταιρειών στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Γηραιά Ήπειρο.

Βασικός πυλώνας αυτής της συνεργασίας είναι η συμφωνία για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών ηλεκτρικών μοντέλων της Ford που θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampere και θα κατασκευάζονται από το Renault Group στη Βόρεια Γαλλία. Τα δύο μοντέλα θα προσφέρουν ξεχωριστή οδηγική δυναμική, αυθεντικό DNA της μάρκας Ford και διαισθητική εμπειρία οδήγησης. Αποτελούν το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης νέας στρατηγικής προϊόντων για τη Ford στην Ευρώπη. Το πρώτο αναμένεται να φτάσει στις εκθέσεις στις αρχές του 2028.

Επίσης οι δύο εταιρείες υπέγραψαν μια επιστολή προθέσεων για σύμπραξη στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι θα εξετάσουν τη δυνατότητα από κοινού εξέλιξης και παραγωγής επιλεγμένων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Ford και Renault.