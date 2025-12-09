ΗΠΑ σε Ζελένσκι: «Έχεις διορία μερικών ημερών να απαντήσεις» - «Έτοιμος για εκλογές» ο Ουκρανός πρόεδρος

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διορία μερικών ημερών για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ, υποστηρίζει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση. Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα μέσω WhatsApp.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ζελένσκι: «Είμαι έτοιμος για εκλογές»

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα «έτοιμος για εκλογές», απαντώντας στα επικριτικά σχόλια που διατύπωσε ο αμερικανός ομόλογός του.

«Είμαι έτοιμος για εκλογές», τόνισε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών και καλώντας τους συμμάχους να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να ζητήσει από τη Βουλή να προετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την διεξαγωγή εκλογών ενόσω ο στρατιωτικός νόμος παραμένει σε ισχύ.

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η συνάντηση της Μελόνι με τον Ζελένσκι

Η συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, Παλάτσο Κίτζι, διήρκεσε μιάμιση ώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος, πριν αναχωρήσει από την Αιώνια Πόλη, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνομιλία με την Μελόνι και πρόσθεσε ότι «εξετάστηκε σε η όλη διπλωματική κατάσταση».

Ο Ζελένσκι, παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ιταλία παίζει ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία και ότι συμβάλλει με συγκεκριμένες ιδέες και μέτρα στη δυνατότητα τερματισμού της σύρραξης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ουκρανός πρόεδρος πληροφόρησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα των προσπαθειών της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης τονίζεται ότι οι δυο ηγέτες ανέλυσαν την πρόοδο της διαπραγματευτικής διαδικασίας και συμφώνησαν σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι αναγνώρισε τον ρόλο της Ιταλίας και ευχαρίστησε και πάλι την κυβέρνηση της Ρώμης για τις επείγουσες προμήθειες για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας», προστίθεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι «οι δυο ηγέτες υπενθύμισαν την σημασία της σύγκλισης απόψεων ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς εταίρους, όπως και τη σημασία της ευρωπαϊκής συμβολής σε λύσεις, οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια της ηπείρου».

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη συνομιλία της Τζόρτζια Μελόνι με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δόθηκε επίσης σημαντικό βάρος σε ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις και στη διατήρηση της πίεσης επί της Ρωσίας, με στόχο να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησής της, «εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της στον λαό της Ουκρανίας και έδωσε την διαβεβαίωση ότι η χώρα της θα κάνει ό,τι της αναλογεί, και ενόψει της μελλοντικής ανοικοδόμησης της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ