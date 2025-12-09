Μπλόκα αγροτών: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Πατρών – Πύργου

Κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας.

Τελευταία ενημέρωση 22:34

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, καθώς έληξε ο αποκλεισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πάντως παραμένουν στο μπλόκο που έχει στηθεί στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.