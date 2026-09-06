Ιράν - ΗΠΑ: Συνεχίζεται η ένταση με ανταλλαγή χτυπημάτων στα στενά του Ορμούζ

Στο στόχαστρο των δύο πλευρών κυρίως πετρελαιοφόρα που προσπαθούν να διέλθουν τα στενά.

Το Ιράν διεκδίκησε νωρίς σήμερα την επίθεση σε μη επανδρωμένο σκάφος (UAV) επιφανείας των ΗΠΑ στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον τριών πετρελαιοφόρων του στον Κόλπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης "επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο αμερικανικό στρατιωτικό όχημα επιφανείας (σκάφος καθοδηγούμενο από απόσταση) που επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη του στενού του Ορμούζ", ανέφερε η επίλεκτη ένοπλη δύναμη του Ιράν, σε ανακοίνωση την οποία επικαλείται η κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι "έθεσαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα [που έπλεαν] σε μη εξουσιοδοτημένα περάσματα στο στενό του Ορμούζ και σε τρία πλοία των ΗΠΑ σε άλλες περιοχές", προειδοποιώντας τα υπόλοιπα σκάφη να μην επιχειρήσουν διέλευση από διαδρομές που δεν έχει εγκρίνει η Τεχεράνη.

Νωρίτερα ακόμη, το μικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, κεντρική διοίκηση) είχε πει πως έθεσε στο στόχαστρο ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Ανέφερε πως "εξουδετέρωσε μόνιμα" δύο και "κατέστρεψε πλήρως" ένα τρίτο, λέγοντας πως τα πλοία αυτά αποτελούσαν μέρος "ενός μυστικού δικτύου" που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς και τους συνεργάτες τους με "πολλά δισεκατομμύρια δολάρια".

Ένα από τα πλοία βρισκόταν στ΄ανοικτά του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός πετρελαίου του Ιράν στον Κόλπο, ένα άλλο νοτιότερα κοντά στο στενό του Ορμούζ, κοντά στο Τζασκ. και το τρίτο στον Κόλπο του Ομάν, όπως ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι Φρουροί επιβεβαίωσαν την επίθεση των ΗΠΑ σε "τρία πετρελαιοφόρα που ανήκουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στο στενό του Ορμούζ. προκαλώντας ζημιές", βλέποντας σε αυτήν "μια πράξη απελπισίας απέναντι στο κλείσιμο" αυτού του στρατηγικού για το εμπόριο θαλάσσιου διαύλου.

Οι νέες ανταλλαγές πληγμάτων πραγματοποιούνται σε ένα υπόβαθρο διπλωματικού αδιεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Ουάσινγκτον επαναλαμβάνει ότι θέλει να επιταχύνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

Το Ιράν συνεχίζει τον αποκλεισμό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών -- καμία πλευρά δεν φαίνεται να θέλει να υποχωρήσει.

Σε περίπτωση συνέχισης των εχθροπραξιών, τα πλήγματα σε "πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή θα είναι σκληρότερα απ΄ό,τι μπορεί να αναμενόταν προηγουμένως", απείλησε ο Χατάμ αλ Ανμπίγια, ο διοικητής του μικτού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Η Ουάσινγκτον εξαπέλυσε τα νέα πλήγματα αφότου ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό "διέφυγαν από πολλές μη προκληθείσες ιρανικές επιθέσεις", ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι κανείς Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης που βρίσκεται στο σημείο, ο βομβαρδισμός του πετρελαιοφόρου κοντά στο νησί Χαργκ δεν είχε θύματα.

Άλλος δημοσιογράφος του ίδιου δικτύου στο Τζασκ, που είχε μιλήσει για επιθέσεις εναντίον δύο πετρελαιοφόρων "κοντά στην πόλη", δήλωσε πως το ένα "ήταν κενό" και ότι το δεύτερο "μετέφερε πετρέλαιο". Τα πληρώματα μεταφέρθηκαν στη στεριά, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

