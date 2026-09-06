Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ - Δείτε live

Στο επίκεντρο οι οικονομικές εξαγγελίες που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τρόπος εφαρμογής τους.
Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του στο «Βελλίδειο», όπου παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία και ανακοίνωσε σειρά μέτρων για νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες και επιχειρήσεις.
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Στο επίκεντρο των ερωτήσεων βρίσκονται οι οικονομικές εξαγγελίες και ο τρόπος εφαρμογής τους, αλλά και η πολιτική επικαιρότητα, η πορεία της κυβέρνησης έως τις εκλογές, οι σχέσεις με την αντιπολίτευση και τα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.