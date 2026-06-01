Τι λέει η κοινή δήλωση Κονγκό - ΠΟΥ για Έμπολα

Η συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινότητας βρίσκεται στην καρδιά της επιτυχούς αντιμετώπισης της νέας κρίσης.

Για την αντιμετώπιση της τρέχουσας επιδημίας Έμπολα που οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό προέβησαν σε κοινή ανακοίνωση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχοντας τη συνδρομή του οργανισμού και διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία από προηγούμενα ξεσπάσματα Έμπολα στη χώρα.

Σε αυτή την κοινή ανακοίνωση αναδεικνύεται η αξία της συνεργασίας σε επιστημονικό και συντονιστικό επίπεδο με την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και τα αντανακλαστικά της κοινότητας των πολιτών στο Κονγκό που έχουν ξαναβρεθεί μπροστά σε τέτοιες επιδημίες

Η κοινή ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαιώνουν την ισχυρή τους συνεργασία και την κοινή τους δέσμευση για την προστασία της υγείας και της ευημερίας του λαού της επαρχίας Ιτούρι και του έθνους γενικότερα, μετά την κοινή αποστολή στην Μπούνια με επικεφαλής τον Δρ. Samuel Roger Kamba, Υπουργό Υγείας, τον κ. Patrick Muyaya Katembwe, Υπουργό Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, και την επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΥ, Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Αυτή η επίσκεψη υψηλού επιπέδου έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς η χώρα ανταποκρίνεται σε ένα ξέσπασμα της νόσου Έμπολα που προκαλείται από τον ιό Bundibugyo. Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει μια ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση, με κρούσματα και θανάτους να έχουν αναφερθεί σε αρκετές υγειονομικές ζώνες του Ιτούρι, του Βόρειου Κίβου και του Νότιου Κίβου. Η κυβέρνηση, με την υποστήριξη του ΠΟΥ και των συνεργατών της, εντείνει την επιτήρηση, τις εργαστηριακές εξετάσεις και τη φροντίδα των ασθενών για να διακόψει τη μετάδοση το συντομότερο δυνατό.

Η κυβέρνηση της ΛΔΚ ηγείται σταθερά μιας ολοκληρωμένης εθνικής αντίδρασης, συνεργαζόμενη στενά με τις επαρχιακές αρχές στο Ιτούρι και τις γειτονικές επαρχίες. Ο ΠΟΥ, μαζί με το ευρύτερο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τους εταίρους στον τομέα της υγείας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχει δεσμευτεί πλήρως να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Μαζί, οι αρχές της ΛΔΚ, ο ΠΟΥ και οι εταίροι του εργάζονται για την ενίσχυση του συντονισμού, την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων και τη διασφάλιση ότι οι παρεμβάσεις που σώζουν ζωές φτάνουν στις πληγείσες κοινότητες γρήγορα και δίκαια.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της απάντησης είναι η αναγνώριση ότι οι κοινότητες βρίσκονται στην καρδιά της λύσης. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την εμπιστοσύνη, τη συμμετοχή και την ηγεσία των τοπικών κοινοτήτων. Οι εθνικές και επαρχιακές αρχές, με την υποστήριξη του ΠΟΥ και των εταίρων, εντείνουν τον διάλογο με τους ηγέτες των κοινοτήτων, τις γυναικείες ομάδες, τους εκπροσώπους των νέων, τους θρησκευτικούς ηγέτες και τον ιδιωτικό τομέα, για να κατανοήσουν καλύτερα τις τοπικές ανησυχίες και να αναπτύξουν από κοινού λύσεις που είναι πολιτισμικά κατάλληλες και αποτελεσματικές.

Ενώ το στέλεχος Bundibugyo παρουσιάζει πρόσθετες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας αδειοδοτημένου εμβολίου ή συγκεκριμένης θεραπείας, τα αποδεδειγμένα μέτρα δημόσιας υγείας παραμένουν αποτελεσματικά στην επιβράδυνση της μετάδοσης και στην πιθανή πλήρη ανάκαμψη. Το Υπουργείο Υγείας, ο ΠΟΥ και οι συνεργάτες του εργάζονται για την ταχεία διεξαγωγή τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών σε υποψήφια εμβόλια και θεραπείες.

Οι επίμονες προκλήσεις περιλαμβάνουν την έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση των κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση επαφών, τις ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές, την ισχυρή πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις υγείας και την ισχυρή ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Η κυβέρνηση και ο ΠΟΥ καλούν όλες τις κοινότητες να συνεχίσουν να υιοθετούν προστατευτικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής υγιεινής των χεριών, της έγκαιρης αναζήτησης φροντίδας στις εγκαταστάσεις υγείας και της ανταλλαγής ακριβών πληροφοριών.

Η ΛΔΚ προσφέρει απαράμιλλη εμπειρία σε αυτήν την αντιμετώπιση, έχοντας περιορίσει με επιτυχία πολλαπλά προηγούμενα κρούσματα Έμπολα. Αυτή η εμπειρία, σε συνδυασμό με ισχυρή πολιτική ηγεσία στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους και ανανεωμένη διεθνή αλληλεγγύη, παρέχει μια σταθερή βάση για τον έλεγχο της τρέχουσας επιδημίας.

Και τα δύο μέρη τονίζουν ότι η αντιμετώπιση της επιδημίας πρέπει να διατηρεί την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και τις βασικές υπηρεσίες και να ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα σε εργαστήρια, εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, συστήματα επιτήρησης και βασικές υπηρεσίες θα αφήσουν μια κληρονομιά για τον λαό του Ιτούρι και τη ΛΔΚ στο σύνολό της.

Ευχαριστούμε ειλικρινά τους διεθνείς εταίρους μας για την υποστήριξη που έχουν ήδη παράσχει στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης και ενθαρρύνουμε τη διαρκή αλληλεγγύη για να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η επιδημία. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα σύνορα παραμένουν ανοιχτά και ότι οι έλεγχοι εισόδου δεν εμποδίζουν τη ροή των απεγνωσμένα απαραίτητων ιατρικών εφοδίων και προσωπικού.

Μαζί, οι αρχές της ΛΔΚ, ο ΠΟΥ, το CDC της Αφρικής και οι εταίροι εργάζονται για την ενίσχυση του συντονισμού, την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων και τη διασφάλιση ότι οι παρεμβάσεις που σώζουν ζωές φτάνουν στις πληγείσες κοινότητες γρήγορα και δίκαια».