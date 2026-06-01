Πτώση πάνω από 1% για χρυσό

Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Απώλειες σχεδόν 2% σημείωσε ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αύξησε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να διατηρήσουν τη νομισματική πολιτική πιο αυστηρή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 1% στα 4.489,34 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε υψηλό δύο εβδομάδων την Παρασκευή.

Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ αποδυναμώθηκαν 1,9%, στα 4.506,30 δολάρια ανά ουγγιά. «Οι προσδοκίες για παραμονή των επιτοκίων higher for longer είναι πιθανό να κρατήσουν τον χρυσό υπό πίεση, εκτός εάν οι αποδόσεις των ομολόγων σταματήσουν να αυξάνονται και τα επιτόκια αρχίσουν να σταθεροποιούνται ή να παρουσιάζουν πτωτική τάση», εξήγησε ο Τζιμ Γουίτκοφ, αναλυτής αγοράς στο American Gold Exchange.

Οι traders έχουν υπολογίσει μια πιθανότητα περίπου 56% για τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group. Αν και ο χρυσός συχνά θεωρείται ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού, η ελκυστικότητά του τείνει να εξασθενεί σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, επειδή δεν παράγει απόδοση.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα στρέψουν την προσοχή τους σε μια σειρά από ανακοινώσεις για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αυτή την εβδομάδα, μαζί με δηλώσεις από αξιωματούχους της Fed. «Μόλις σταθεροποιηθεί η γεωπολιτική κατάσταση και αρχίσει να εξασθενεί το ενεργειακό σοκ, αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα επικεντρωθούν ξανά στα διαρθρωτικά θέματα που έχουν στηρίξει το bull market του χρυσού τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν.