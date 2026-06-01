Politico: Έρευνα για το πολυτελές πρότζεκτ του γαμπρού Τραμπ στην Αλβανία

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε έρευνα για αμφιλεγόμενες αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς γης το 2024

Στο μικροσκόπιο της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς (SPAK) βρίσκεται το πολυτελές τουριστικό έργο που συνδέεται με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για την ανάπτυξη της περιοχής.

Όπως μεταδίδει το Politico, η εισαγγελία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε έρευνα για αμφιλεγόμενες αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς γης το 2024, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για τουριστική αξιοποίηση.

Ο Κούσνερ, επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Affinity Partners, διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, ασκεί καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ για θέματα ειρήνης και συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τη Γάζα, το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον Αύγουστο του 2024, παρουσίασε τα σχέδια της Affinity Partners για τη μετατροπή της περιοχής σε πολυτελές τουριστικό θέρετρο, ενώ στις αρχές του 2026 επισκέφθηκε το σημείο μαζί με τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και του Κούσνερ συνεχίζονται. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία περίπου 10.000 κλινών.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο αλβανικό κοινοβούλιο, ο Ράμα αρνήθηκε ότι το σχέδιο επηρεάζει προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής και υποστήριξε ότι η τελική πρόταση δεν έχει ακόμη κατατεθεί, ενώ η περιβαλλοντική μελέτη παραμένει σε εξέλιξη.

Η SPAK ιδρύθηκε το 2019 με τη στήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ στο πλαίσιο της ευρείας μεταρρύθμισης της αλβανικής Δικαιοσύνης. Λειτουργεί ανεξάρτητα από το εθνικό δικαστικό σύστημα και έχει ερευνήσει, ασκήσει διώξεις και οδηγήσει σε καταδίκες υψηλόβαθμα στελέχη από όλο το πολιτικό φάσμα.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, θεωρείται σήμερα ο πιο αξιόπιστος θεσμός της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Affinity Partners εγκατέλειψε το 2025 ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στη Σερβία, έπειτα από αντιδράσεις και έρευνες των τοπικών αρχών κατά της διαφθοράς.