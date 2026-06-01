Δούκας: Καμία συνεργασία με ΝΔ - Επαφή ΠΑΣΟΚ με προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις

Newsroom
Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ. Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων.

Μήνυμα υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ και της ενίσχυσης του διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε σενάριο μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

  • Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
  • Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.
  • Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή»

Ο Χάρης Δούκας παραθέτει στην ανάρτησή του, σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής του παρέμβασης:

