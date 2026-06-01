Μητσοτάκης για Στενά του Ορμούζ: Επιστροφή στο προηγούμενο status quo - Εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο η ελληνόκτητη ναυτιλία

Κάλεσμα του Έλληνα πρωθυπουργού να μην υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ και να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Ένα παγκόσμιο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο συναντιέται στα Ποσειδώνια επιβεβαιώνοντας ότι η καρδιά της παγκόσμιας ναυτοσύνης χτυπά στην Ελλάδα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026». Ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως η ελληνική ναυτιλία αποτελεί πηγή περηφάνιας και έμπνευσης.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί περισσότερα από 5800 πλοία, αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και στο 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Για την ευρωπαϊκή ναυτιλία τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς», υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως σε μια εποχή που όλες οι οικονομίες αναζητούν τρόπους να αναπτυχθούν πιο γρήγορα η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής.

«Την ίδια στιγμή οι Έλληνες εφοπλιστές βγαίνουν και στη στεριά με επενδύσεις και έχοντας παράλληλα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στην ανακατασκευή περίπου 50 σχολείων στη Θεσσαλία, σε επενδύσεις σε νοσοκομεία και σε έκτακτες ενισχύσεις στην εθνική άμυνα και την πολιτική προστασία. Δίνουν συνέχεια στις δράσεις των εθνικών ευεργετών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η ναυτιλία στέκεται δίπλα στην Πολιτεία και η Πολιτεία δίπλα στη ναυτιλία όποτε χρειαστεί. Είναι ακριβώς αυτή η συμμαχία που μας κάνει πιο ισχυρούς και πιο αποτελεσματικούς στις διεκδικήσεις μας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί, πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία που αναδεικνύει έντονα τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ένα σοκ στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα μεταφράζεται σε παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. «Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική γεωπολιτική και γεωοικονομική δύναμη προσδίδει στη χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG ανήκει στους δικούς μας πλοιοκτήτες. Είναι κρίσιμα αγαθά και πρώτες ύλες αυτές που μεταφέρονται με ελληνικά πλοία. Είναι ένας συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης καθιστώντας τη χώρα μας σημαντικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα σε ανύποπτο χρόνο πριν από κάποιους μήνες είχε προτάξει ως κεντρικό θέμα της προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσουμε έμπρακτα την ελεύθερη ναυσιπλοΐα», σημείωσε ενώ μίλησε για την παρουσία αυτή τη στιγμή στην περιοχή της φρεγάτας Ψαρά.

«Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κβο στα Στενά του Ορμούζ ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης. Να παραμείνουν δίαυλος ελεύθερης ναυσιπλοΐας όπως ήταν και πρέπει να ξαναγίνουν. Το ζήτημα αυτό θα το θέτει η Ελλάδα σε κάθε διπλωματική επαφή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχουμε ξανά την προεδρία τον Οκτώβριο», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην Πράσινη Μετάβαση και είπε πως ο ελληνόκτητος στόλος βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτού του μετασχηματισμού.

«Πιστεύω στην Πράσινη Μετάβαση. Έχουμε μετατραπεί από χώρα εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρα που εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στα Βαλκάνια. Είμαι και πραγματιστής. Αυτή η Πράσινη Μετάβαση είναι απαραίτητη αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. Οφείλουμε να εστιάσουμε σε στόχους εφικτούς. Η παγκόσμια ναυτιλία επιβαρύνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με κάτι λιγότερο από 2% την ίδια ώρα που μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Μέχρι αυτή η μετάβαση να καταστεί ώριμη , να χαράξουμε δρόμο ο οποίος να είναι οικονομικά λογικός και να μην επιβαρύνει πρόσθετα την παγκόσμια ναυτιλία. Αν θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ακμάζουσα οικονομία πρέπει να βγάλουμε τις παρωπίδες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είπε ότι θεωρεί δεδομένο ότι θα ληφθούν υπόψη και οι ενστάσεις άλλων ναυτιλιακών κρατών για την τελική συμφωνία.

«Η ναυτιλία είναι τομέας στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με οριζόντιες πολιτικές», επισήμανε.

«Σε εθνικό επίπεδο αυτή η κυβέρνηση μπορεί να είναι υπερήφανη για την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων. Είναι δημιουργικές κυψέλες δίπλα στη θάλασσα που προσφέρουν δουλειές και καλές αποδοχές στους εργαζόμενους. Είμαστε υπερήφανοι επίσης για τη δυναμική των λιμανιών. Πρέπει να σταθούμε και πάνω στο πιο μικρό νησιωτικό λιμάνι. Είμαστε υπερήφανοι για την ακτοπλοΐα μας. Είμαστε ξεχωριστά υπερήφανοι για τον Πειραιά. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να γίνει κτήμα της κοινωνίας. Να ξεκινήσουμε μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε τη ναυτοσύνη ελκυστική για τη νέα γενιά. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε μαζί. Τεχνητή Νοημοσύνη αξιοποιείται ήδη. Ο ανθρώπινος παράγοντας στη θάλασσα θα είναι πάντοτε καθοριστικός. Η πατρίδα μας έχει προσελκύσει και τη διαχείριση πλοίων τρίτων συμφερόντων. Έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να καταστεί ταυτόχρονα και η ελληνική σημαία ελκυστική επιλογή», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στους ωκεανούς.

«Η διορατικότητα, ο ρεαλισμός και η τόλμη που έφεραν την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή θα συνεχίσουν να είναι τα μεγάλα όπλα. Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να είναι σύμμαχος. Αντιμετωπίζοντας τη ναυτιλία ως μοναδικό παγκόσμιας εμβέλειας πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να πάμε ακόμα πιο μακριά. Καλή επιτυχία στα Ποσειδώνια και καλές θάλασσες σε όλους», είπε ο κ. Μητσοτάκης ολοκληρώνοντας την ομιλία του.