Κέρδη άνω του 4% για το πετρέλαιο παρά την παρέμβαση Τραμπ

Άνοδο άνω του 4% εξασφάλισε το πετρέλαιο την Δευτέρα, κόντρα στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ περί «ταχείας συνέχισης του διαλόγου των ΗΠΑ με το Ιράν» και της συμφωνίας ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και Νετανιάχου για παύση επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ και μη ανάπτυξη στρατευμάτων στη Βηρυττό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν πάνω από 5% στα 92,16 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς του αργού Brent κέρδισαν άνω του 4% στα 94,98 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε «να παύσει το πυρ». «Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή.

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 για τα Brent και WTI, σε 90 και 83 δολάρια ανά βαρέλι, παραμένουν «αμφίπλευροι».

Η αμερικανική τράπεζα προειδοποιεί ότι ενώ οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν τις τιμές υψηλότερα, η εξασθένηση της ζήτησης θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους καθοδικής πορείας.

ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, επιφέροντας ένα ακόμη πλήγμα στην ισχύουσα εκεχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Την ώρα που το Ισραήλ εντείνει την επιθετική του στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε ένα ακόμη κύμα «αμυντικών» επιθέσεων στο νότιο Ιράν το Σάββατο και την Κυριακή, τις τρίτες τέτοιες επιθέσεις σε διάστημα λιγότερης από μιας εβδομάδας.

Οι αμερικανικοί αυτοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο ιρανικά συστήματα ελέγχου ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom)