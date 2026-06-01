Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ με 30,5% - 2ος ο Τσίπρας και 3η η Καρυστιανού

Πώς διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό με «ΕΛΑΣ» και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση με 10,5%.

Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ δύο νέα πολιτικά σχήματα εμφανίζουν αξιοσημείωτη δυναμική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στην εκτίμηση ψήφου, η «Νέα Δημοκρατία» συγκεντρώνει 30,5% και παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, ενώ τρίτο κόμμα εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στην τέταρτη θέση με 10,5%. Η έρευνα αποτυπώνει ανακατατάξεις κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς τα δύο νέα πολιτικά σχήματα φαίνεται να αποσπούν σημαντικό τμήμα της εκλογικής επιρροής παραδοσιακών κομμάτων.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων. Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται με τη Νέα Δημοκρατία στο 25,6%, την «ΕΛΑΣ» στο 13% και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στο 10,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 8,8%. Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ευρεία υπεροχή με 54,3%, την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μονοψήφια ποσοστά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29%, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2% και η Μαρία Καρυστιανού με 7,7%. Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ υψηλά στην ιεράρχηση βρίσκονται η οικονομία, η δικαιοσύνη και τα εθνικά θέματα.