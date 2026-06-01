Εντολή εκκένωσης της νότιας Βηρυτού από ισραηλινό στρατό - Προειδοποιεί η Τεχεράνη

Newsroom
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους των πυκνοκατοικημένων νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν, εν όψει νέων επιθέσεων.

Τελευταία ενημέρωση 19:05

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά των ισραηλινών πόλεων και χωριών, ο στρατός θα απαντήσει πλήττοντας στόχους στην νότια Βηρυτό», προειδοποίησε με μήνυμα στο Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό «οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν, αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν».

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και «δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός».

«Δεν θα ανεχθούμε την αύξηση της έντασης στον Λίβανο, η υπομονή των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν έχει τα όριά της», πρόσθεσε.

