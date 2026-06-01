Δανία: Τρίτη πρωθυπουργική θητεία για Μέτε Φρεντέρικσεν - Σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού

Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών στη Δανία Μέτε Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε απόψε ότι κατέληξε σε συμφωνία με κεντρώα και αριστερά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην εξουσία εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Με τη συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας η Φρεντέρικσεν εξασφαλίζει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην πρωθυπουργία. Μπαίνει επίσης τέλος σε μήνες αβεβαιότητας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες 12 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο κοινοβούλιο.