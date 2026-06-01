Ευρωβαρόμετρο: Ελλείψεις δεξιοτήτων στο 34% των ΜμΕ στην Ελλάδα

Σχεδόν οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (46%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 34%. Παρά τις ελλείψεις προσωπικού, η πρόσληψη εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ παραμένει περιορισμένη.

Μόλις μία στις επτά ΜμΕ τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ελλάδα επιχείρησε να προσλάβει υπηκόους τρίτων χωρών κατά την τελευταία διετία. Μεταξύ των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε τέτοιες προσλήψεις -ποσοστό 14% του δείγματος στην ΕΕ και 15% στην Ελλάδα- περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες στην ΕΕ (54%) χαρακτήρισαν τη διαδικασία δύσκολη. Αντίθετα, στην Ελλάδα μόνο το 25% τη θεωρεί δύσκολη, ενώ το 64% την περιγράφει ως εύκολη.

Θετικότερη εμφανίζεται και η εικόνα ως προς την ένταξη των εργαζομένων από τρίτες χώρες στο εργασιακό περιβάλλον. Το 73% των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολογεί τη διαδικασία ένταξης ως εύκολη, έναντι 61% στην ΕΕ. Οι τομείς στους οποίους οι ελληνικές ΜμΕ αναζητούν συχνότερα εργαζομένους από τρίτες χώρες είναι η καθαριότητα και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (15%, έναντι 12%), οι κατασκευές (13%, έναντι 17% ) και η προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων (10%, έναντι 14%).

Ως σημαντικότερα εμπόδια στις διεθνείς προσλήψεις οι επιχειρήσεις στην ΕΕ αναφέρουν την πολυπλοκότητα των διοικητικών και μεταναστευτικών διαδικασιών (31%), τη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων υποψηφίων (25%) και τα γλωσσικά εμπόδια (24%). Σύμφωνα με την έρευνα, το 85%-90% των επιχειρήσεων διαχειρίζεται απευθείας τις προσλήψεις εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ, ενώ η ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα δημόσιας στήριξης παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα, η χρήση ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας είναι σημαντικά συχνότερη στις διεθνείς προσλήψεις. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η διαδικασία προσλήψεων από τρίτες χώρες θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω χρηματοδοτικής στήριξης (31%), καλύτερης ενημέρωσης και καθοδήγησης (25%), βοήθειας στην αναζήτηση υποψηφίων (23%), υποστήριξης για την ένταξη στον χώρο εργασίας (20%) και διευκόλυνσης της μετανάστευσης και μετεγκατάστασης (18%).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η υπό ανάπτυξη «Δεξαμενή Ταλέντων της ΕΕ» (EU Talent Pool), η πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διεθνών προσλήψεων, αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, συνδέοντας κενές θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα με ελλείψεις με εργαζομένους από χώρες εκτός ΕΕ. Εξάλλου, το πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας με την Ινδία περιλαμβάνει πρόνοιες για την ενίσχυση της κινητικότητας εξειδικευμένου προσωπικού προς την Ευρώπη.

Τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου συνάδουν με τις πρωτοβουλίες που έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις θεωρήσεις εισόδου και της στρατηγικής για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης. Οι δύο στρατηγικές δίνουν έμφαση στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προσέλκυσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσόντων και δεξιοτήτων.

Η Επιτροπή επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων συνεργασιών με τρίτες χώρες μέσω εταιρικών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων. Ως πρώτο βήμα, η ΕΕ εγκαινίασε πιλοτικά το πρώτο ευρωπαϊκό κέντρο πληροφόρησης «one-stop shop», με πληροφορίες και υποστήριξη για τη μετακίνηση φοιτητών, ερευνητών και επαγγελματιών του τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.