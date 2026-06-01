Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου: Νέα «πυρά» από Τεχεράνη

Newsroom
Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε.

Οι ΗΠΑ φέρουν ευθύνη για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα τα μέτωπα.

Το Ιράν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητές του, με βάση το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα, για να προστατεύσει τα συμφέροντά του όπου είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

